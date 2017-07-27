SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Rum tarafı buna hazır değildi
27.07.2017 16:02:05

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Rum tarafı buna hazır değildi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 'Bunu BM, AB ve üçüncü taraflar da gördü. Rum tarafı buna hazır değildi. O nedenle Eide'nin söylemleriyle ilgili büyük kavgalar kopuyor. BM'den birinin bunu söylemesinden çok rahatsızlar' dedi.


KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim Stratejisi toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusunda gelinen noktaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akıncı, Kıbrıs'ta hayatın devam ettiğini dile getirerek, geleceği planlamak gerektiğini söyledi. "Çözüm olduydu, olmadıydı. Olmasını hepimiz arzu ederdik, ama hayat durmuyor ve biz planlamak zorundayız" diyen Akıncı, şehirlerin, ekonominin ve tüm sektörlerin planlanması gerektiğini, bu planlamaların da çözüm gailesinin bir parçası olduğunu belirtti. Planlama yapmanın olası bir çözüm durumunda insanların kendilerini daha hazır hissetmelerini sağlayacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, evin içinin daha toplu bir hale getirilmesinin önemini dile getirdi. Akıncı, Kıbrıs sorunuyla ilgili çeşitli değerlendirmeler bulunduğuna dikkat çekerek, Rum lider Nikos Anastasiadis'in BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide ile neredeyse gırtlak gırtlağa geleceğini söyledi. Kendilerinin bu sürece müdahil olmak istemediklerini vurgulayan Akıncı, müzakerelerin koptuğu ana kadar üç kez İsviçre'de toplantılar yapıldığını anımsattı. Akıncı, "Her üç toplantı da Türk tarafının çok ciddi istekliliğiyle yapılmıştır. Anastasiadis hep ayak sürüdü, buna emin olun. Üçünde de sonuç alamadan ayrıldık" dedi.

Rum lider Anastasiadis'in Mont Pelerin'deki toplantıya Kıbrıs Türk tarafının inisiyatif almasını düşünmeden gittiğini anlatan Akıncı, kendilerinin yüzde 29.2'yi kabul etmeleri üzerine karşı tarafın paniklediğini söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis'in odadaki herkesin çıkmasını istediğini ve baş başa kalınca kendisine 'Kusura bakma hazır değilim' dediğini kaydederek, "Biz tarifeli seferle, onlar ekipleriyle ve özel uçakla gittiler. Atina'yla konuşmak istedi. Git konuş gel dedik. 10 gün süre istediler. AKEL liderinin adını da kullandı. İç politik kavgaları var, ama bütün mesele 5'li Konferans tarihiyle ilgili adım atmak istememeleriydi" diye konuştu.

Cenevre'ye yine Türk tarafının ısrarıyla gidildiğini kaydeden Akıncı, Rum liderin orada da hazır olmadığı bir harita ile karşılaştığını söyledi. Bu kez de 'biz hazır değiliz' diyenin Yunanistan olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafı ve Yunanistan'ın Crans Montana'ya Türkiye'nin açılım yapmayacağı inancı ile gittiğini anlattı. Akıncı, "Bu masayı Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının üzerine yıkalım kurgusuyla gittiler. Orada sıfır asker, sıfır garanti tarzımız olmadı. Çeşitli açılımlar yapıp, karşı tarafta kıpırdama bekledik. Kıbrıs Türkü'nü koruyarak esneklikler gösterdik. Bunu BM, AB ve üçüncü taraflar da gördü. Rum tarafı buna da hazır değildi. O nedenle Eide'nin söylemleriyle ilgili büyük kavgalar kopuyor. BM'den birinin bunu söylemesinden çok rahatsızlar" dedi.

Türk tarafının Eide'nin söylediklerinden çok mutlu olduğunun söylenemeyeceğini de kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, "Sadece bize söylediklerini açıkça söylesin isterdik. Ama BM'nin denge politikası devam edecek" dedi.

Kıbrıs'taki sorunun BM parametreleri değil, Rum tarafının zihniyetinden kaynaklandığını ifade eden Akıncı, bu zihniyetle bu parametrelerde olmasının sağlanamayacağını belirtti. Rum tarafında bir zihniyet dönüşümüne gerek olduğunu ve kendilerinin bunu uzun süre beklediklerini vurgulayan Akıncı, "İşin esası anlattığım gerçeklerdir. Bu iş kişisel değildir. Güneyde toplumsa bir dönüşüm gerekli. Rum liderin tavrı bunun bir yansımasıdır. Eğer olsa iyi olurdu ama olmadı. Bundan sonra belki olur" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, toplumsal değişim ve dönüşüm için eğitim ve teknik gibi komiteler oluşturulduğunu da anımsatarak, iki yıl süresince karşılıklı telefonun aktif olmasını sağlayamadıklarını, buna gerekçe olarak da kuzeydeki operatörlerin illegal olduğu konusunda karşı tarafın ısrarının kırılamadığını anlattı. Aynı durumun elektrik hatları ve yangın arabalarının güneye geçebilmesi konularında da geçerli olduğunu söyleyen Akıncı, son zamanlarda sivil toplum, sendikalar ve siyasilerle yaptığı tüm görüşmelerde kendisine "Şimdi ne olacak?" sorusunun sorulduğunu belirtti. Akıncı, "Bundan sonrası toplumsal bir meseledir. Ortak akıl oluşturmak için zaman ve zemine ihtiyaç var. Aceleci olmayacağız. Güney'de seçim heyecanı var, BM bizden ciddi değerlendirmeler talep etti. Ama ülkede hayat devam ediyor" dedi.


    YORUM YAZ
2 bin 500 lira maaşla eleman bulamıyorlar
2 bin 500 lira maaşla eleman bulamıyorlar
İstanbul Çatalca'da bir sanayi sitesi içerisinde bulunan bir çok işletme eleman bulamamaktan şikayetçi. Eksik işçiyle çalıştıkları için tam kapasite çalışamayan fabrikalar, 2500 lirayı bulan maaşlara rağmen çalıştıracak eleman bulamıyor.
27.07.2017 16:31:47
Başbakan Yıldırım, Alman firmalarının yetkilileri ile görüşüyor
Başbakan Yıldırım, Alman firmalarının yetkilileri ile görüşüyor
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin önde gelen 19 Alman firmasının temsilcileriyle bir araya geldi.
27.07.2017 16:08:31
Fransa'da 12 bin kişi tahliye edildi
Fransa'da 12 bin kişi tahliye edildi
Fransa'nın güneydoğu sahillerinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle 12 bin kişi tahliye edildi.
27.07.2017 16:08:17
İşçi servisi çekiciye böyle çarptı
İşçi servisi çekiciye böyle çarptı
Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde sarımsak işçilerini taşıyan minibüs ile üzerinde traktör bulunan çekicinin karıştığı kaza, bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.
27.07.2017 16:07:59
Eski TUBİTAK çalışanlarına Bylock operasyonu
Eski TUBİTAK çalışanlarına Bylock operasyonu
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndaki (TÜBİTAK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
27.07.2017 16:05:36
5. kattan otomobilin üzerine böyle düştü
5. kattan otomobilin üzerine böyle düştü
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir kadın ikamet ettiği apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan aşağı düşerken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
27.07.2017 16:04:49
15 yaşındaki kız için 100 bin lira gerekiyor
15 yaşındaki kız için 100 bin lira gerekiyor
Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Sevde Ömeroğlu, 14 yıldır kanser ile mücadele ediyor. Beynindeki tümörün kötü huylu olması sebebiyle yedi kez ameliyat olan Sevde'nin son ameliyatı için 100 bin lira gerekiyor.
27.07.2017 16:04:26
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Gülen'den yeni talimat
Gülen'den yeni talimat
81 ilde operasyon
81 ilde operasyon
PKK Halep'te tutuklamalara başladı
PKK Halep'te tutuklamalara başladı
Mehmet Görmez 'darbeyi susturan' salâların talimatını nasıl verdi?
Mehmet Görmez 'darbeyi susturan' salâların talimatını nasıl verdi?
Merve Kavakçı'ya sürpriz görev
Merve Kavakçı'ya sürpriz görev
FETÖ'cülerin 'gaygubet evlerine' operasyon
FETÖ'cülerin 'gaygubet evlerine' operasyon
'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
Erdoğan: Yorulan varsa bıraksın
Erdoğan: Yorulan varsa bıraksın
CIA direktöründen darbe itirafı!
CIA direktöründen darbe itirafı!
Görmez'den FETÖ yapılanmasına ilişkin açıklama
Görmez'den FETÖ yapılanmasına ilişkin açıklama
Sevan Nişanyan, Yunanistan'da mı?
Sevan Nişanyan, Yunanistan'da mı?
Yemen'de hava saldırısı: 1 çocuk hayatını kaybetti
Yemen'de hava saldırısı: 1 çocuk hayatını kaybetti
SON YORUMLANANLAR
'Araplardan beklediğimiz tepki Venezuela'dan geldi'
'Araplardan beklediğimiz tepki Venezuela'dan geldi'
Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu!
Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu!
Emniyet uyardı: İhbar edin
Emniyet uyardı: İhbar edin
CIA direktöründen darbe itirafı!
CIA direktöründen darbe itirafı!
'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
Alperen Ocakları hakkında suç duyurusu!
Alperen Ocakları hakkında suç duyurusu!
Almanya neden geriyor?
Almanya neden geriyor?
Mehmet Görmez'den ayrılık iddiasına ilişkin ilk açıklama!
Mehmet Görmez'den ayrılık iddiasına ilişkin ilk açıklama!
Mezarlıkta Suriye sınırına kadar uzanan tünel bulundu
Mezarlıkta Suriye sınırına kadar uzanan tünel bulundu
İsrail’i korku sardı! İkinci intifada başlayabilir
İsrail’i korku sardı! İkinci intifada başlayabilir
Erdoğan'dan yeni Mehmet Görmez açıklaması!
Erdoğan'dan yeni Mehmet Görmez açıklaması!
İsrail’den kriz çıkaracak açıklamalar
İsrail’den kriz çıkaracak açıklamalar

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları