03.03.2017 20:42:50

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini eleştirdi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini eleştirerek, 'Tarihi değiştiremeyiz ama geleceği kurarken barış kültürüyle yoğurarak bir gelecek kurmak isteriz. Müzakerelerde bu konunun çok yakından ilişkisi vardır. Azınlık olduğumuz halde bize imtiyaz verdiklerini söylüyorlar. Bunu şiddetle reddediyorum' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini eleştirerek, "Tarihi değiştiremeyiz ama geleceği kurarken barış kültürüyle yoğurarak bir gelecek kurmak isteriz. Müzakerelerde bu konunun çok yakından ilişkisi vardır. Azınlık olduğumuz halde bize imtiyaz verdiklerini söylüyorlar. Bunu şiddetle reddediyorum" dedi.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İslamabad ziyaretinin ardından Ercan Hava Limanında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'in, 'tarihimizi mi değiştirelim' açıklamasını sert sözlerle eleştirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Tarihi değiştiremeyiz. Bizim böyle isteğimiz söz konusu olmadı. Geleceği inşa ederken tarihimizdeki kötülükleri yok edebiliriz. Tarihimizdeki sorunun anası Enosistir. Bu durumun onure edilecek hale getirilmesi çözüme nasıl bir yarar sağlar? Bunu nasıl Kıbrıs'ın geleceği için bir yarar sağlayacağını düşünürler anlamak mümkün değil. Tarihi değiştiremeyiz ama geleceği kurarken barış kültürüyle yoğurarak bir gelecek kurmak isteriz. Müzakerelerde bu konunun çok yakından ilişkisi vardır. Azınlık olduğumuz halde bize imtiyaz verdiklerini söylüyorlar. Bunu şiddetle reddediyorum. Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp ederek referandumda hayır demelerine rağmen AB'de yer almış olmaları bir imtiyazdır. Biz imtiyaz değil siyasi eşitlik istiyoruz. Bu durum gösteriyor ki Rum tarafında seçim erken başladı ama hem seçim çalışmaları hem müzakereler bu şekilde yürümez. Bunu iyi bilmeleri lazım" diye konuştu.