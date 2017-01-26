SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmeleri değerlendirdi
26.01.2017 19:07:32

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmeleri değerlendirdi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 'Cenevre konferansı başladı ama bitmedi ancak bu görüşmelerde ilanihaye sürmeyecek' dedi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Cenevre konferansı başladı ama bitmedi ancak bu görüşmelerde ilanihaye sürmeyecek" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cenevre'deki müzakerelerin ardından bugün ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Ara bölgede BM tarafından müzakereler için tahsis edilen binada gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Görüşme sonrasında KKTC Cumhurbaşkanlığı'na dönüşünde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, bugünkü görüşmede, müzakerecilerin Mont Pelerin'de yaptığı görüşmeleri değerlendirdiklerini anlattı. 1 Şubat'ta yeniden görüşme yapılacağını açıklayan Akıncı, "Cenevre konferansı başladı ama bitmedi ancak bu görüşmelerde ilanihaye sürmeyecek" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre Konferansı'nın da 50 yıllık müzakere süreci gibi ucu acık, ilanihaye devam edecek bir süreç olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Böyle bir şey olamaz. Kimsede böyle niyet yoktur. Konferansın siyasi düzeydeki devamının tarihinin belirlenmesi için BM'nin hem iki tarafla hem 3 garantör ülke ile çalışmalarını yapması gerekiyor" dedi. Rum lider Anastasiadis ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, 9-11 Ocak tarihlerinde Cenevre'de 2 tarafın görüşmesinin ardından 12 Ocak'ta 5'li konferansın başladığını anımsattı ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bugünkü görüşmede 18-20 Ocak arasındaki teknik çalışmaların sunumu yapıldı. Müzakerecilerimiz oradaki gelişmeleri bize aktardılar. Onun üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. 1 Şubat Çarşamba günü yeniden bir araya geleceğiz ve Cenevre Konferansı'nda varılan bir mutabakatın gerekliliğini yerine getirmek üzere, hem önümüzdeki sürecin yol haritasını çizeceğiz. Anımsatmak gerekirse Cenevre Konferansı'nda vardığımız mutabakatların birincisi yerine getirildi. Yani teknik düzeyde güvenlik garantilere ilişkin birtakım sorular ve bu soruların yanıtlarını nasıl sağlanacağına ilişkin mekanizmaların neler olabileceği konusunda liste hazırlandı. Tarafların görüşlerinin farklı olacağı belliydi, bunu bekliyorduk. Ancak bunun müzakeresini ve sonuçlandırılmasını tabii ki teknik düzeyde yapılamazdı. Bu siyasi düzeyde ele alınıp yapılacak bir şeydir. Konferansın diğer kararı, paralel olarak diğer başlıklarda çözümlenmemiş konulardaki müzakerelerin iki taraf arasında Kıbrıs'ta devam edeceğine ilişkindi. 1 Şubat'tan itibaren bu noktada devam edeceğiz. Bunun sonrasında da konferansın yeniden siyasi üst düzeyde toplanması gerekecek. Bununla ilgili de bir tarih şu an için söz konusu değildir. Ancak Cenevre Konferansı'nın da 50 yıllık müzakere süreci gibi ucu acık, ilanihaye devam edecek bir süreç olarak algılanmaması gerekir. Böyle bir şey olamaz. Kimsede böyle niyet yoktur. Konferansın siyasi düzeydeki devamının tarihinin belirlenmesi için BM'nin hem iki tarafla hem 3 garantör ülke ile çalışmalarını yapması gerekiyor".

"SÜRECİ YANLIŞ MECRALARA İTMEMEK GEREKİR"

Çok aşırı bir acelecilikle de süreci yanlış mecralara itmemek gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

"Dengeyi kurmak lazım. Bunu 1 Şubat Çarşamba günü değerlendirip önümüzdeki yolu planlayacağız ve öyle umuyorum ki makul bir sürede artık bu konunun bir sonuca ulaşmasını temin etmek için nihai çalışmalarımız tamamlayacağız. Şu hususun altını çizmek isterim. Yeni bir safhadayız. Bu çok açık ve nettir. Çünkü 50 yıllık müzakere sürecinde yapılamayan yapılmıştır. İki taraf olarak harita noktasına kadar bu süreci getirmiş ve 5'li konferansın toplanmasına kadar bu süreci getirmiştir. Son 50 yılda olmayan bir şeydi. Dolayısıyla geldiğimiz noktada 'Mont Pelerin'de bir şey çıkmadı Cenevre'den bir şey çıkmadı' gibi olumsuz değerlendirmelere yer yoktur kanaatindeyim. Evet her şeyiyle bitmiş, uzlaşma noktasında değiliz. Daha atılması gereken adımlar var. Kıbrıs Türk tarafı olarak bu sürece çok olumlu katkılarda bulunduk. Sürecin bu noktaya gelmesinde Elbette iki tarafın da katlıları vardır. Ama Kıbrıs Türk tarafının bu sürece çok daha olumlu katkıları olmuştur. Geldiğimiz noktada tüm tarafların kollektif çaba ile bu sürece yardımcı olmaları gerekir. Ben bunun için de garantör ülkeleri de sadece Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafı değil bunun yanında BM elbette kolaylaştırıcı çalışmalarını, iyi niyet misyonunu en iyi şekilde yerine getirecektir, AB gözlemci sıfatı ile katıldığı bu konferanstan yapabileceği katkıları elbette yapmalıdır. 3 garantör ülke de bu katkılarını, özellikle bu önümüzdeki süreçte esirgememelidir ve bu sonucu en iyi şekilde elde etmek için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Herkes elini taşın altına sokmalıdır ve günün sonunda ortaya çıkacak tablodan herkes yararlanacaktır. Tüm ilgili taraflar daha iyi bir geleceğe doğru yol alacaktır. En başta da Kıbrıs'ın iki toplumu. Umarım 1 Şubat günü sizlere daha ayrıntılı bilgi verebileyim."

Çok kritik bir aşamada olunduğunu ve gerçekten sonuç alınabilecek bir noktada olunduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bu kadar emeği heba etmememiz gerekir. Dolayısıyla şunun altını çizerek hatırlatmakta yarar var" dedi.

"KUŞKUSUZ BU TEK TARAFLI BİR İSTEKLE OLMAZ"

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Yeni bir Amerikan yönetimi geldi. Orada nasıl gelişmeler olacak, dünyayı nasıl etkileyecek, bölgemizi nasıl etkileyecek henüz net değil. Bir önceki Amerikan yönetimi çözüm yönünde destek anlamında, iki tarafla da temas ediyordu. Umarım bu yeni yönetim de bu desteğini sürdürür."

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yatakları ile ilgili Rum tarafının çıktığı ihalelere de değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, "Olası sondajlar söz konusu. Bir çözüm olmadığı durumda bir işbirliği alanı olmasını umut ettiğimiz bu alanın bir gerginlik alanı haline dönüşmesi potansiyeli var. Rum tarafında 2018 Şubat'ındaki başkanlık seçim süreci gündemde. Geçen yıl bu konular konuşulurken Türkiye'deki referandum gündemde değildi" dedi.

Akıncı, "2016'da çözüm hedefi Rum liderin de BM'nin de, Türkiye'nin de bir hedefi haline gelmişti. Şimdi bu iş daha da uzayıp giderse, 2017'nin getirebileceği tehditler, riskler ortada. Dolayısıyla bu süreci mümkün olduğu kadar kısa tutmakta ve bu konferansın erken bir zaman dilimi içerisinde toplanmasında yarar var. Kuşkusuz bu tek taraflı bir istekle olmaz. Tüm ilgili tarafların, en azından 5 tarafın buna hazır olması gerekecek. Bunu da önümüzdeki günlerde değerlendirip göreceğiz" diye konuştu.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Euro çökebilir öngörüsü
Euro çökebilir öngörüsü
ABD'nin AB Büyükelçisi olması beklenen Ted Malloch, euronun önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde çökebileceğini söyledi
26.01.2017 19:24:46
O şoför konuştu: Cem Özdemir yalan söylüyor
O şoför konuştu: Cem Özdemir yalan söylüyor
Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir’in şikayet ettiği Türk şoför Mehmet Kurt, olayın Özdemir’in anlattığı gibi olmadığını ifade ederek, “Biz taksicilerin ve esnafın politikayla alakası yok” dedi.
26.01.2017 18:59:05
Balık fiyatlarına fırtına zammı
Balık fiyatlarına fırtına zammı
Samsun'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle balık fiyatları yükseldi.
26.01.2017 18:56:50
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 yükselişle 83.826,54 puandan tamamladı.
26.01.2017 18:25:39
Mehmetçik -30 derecede destan yazıyor
Mehmetçik -30 derecede destan yazıyor
Türkiye- Irak- İran sınırının kesiştiği karlarla kaplı dağlarda sıfırın altında 30 derece soğuk ve metrelerce karda terör mücadelesini sürdürüyor.
26.01.2017 17:56:43
Soma davası 20 Şubat'a ertelendi
Soma davası 20 Şubat'a ertelendi
Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin dava 20 Şubat'a erteledi.
26.01.2017 17:30:18
Kupada son 16 eşleşmeleri belli oldu
Kupada son 16 eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları 4 ve 5 Şubat'ta yapılacak.
26.01.2017 17:21:57
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'de 'Bahçeli' sürprizi
AK Parti'de 'Bahçeli' sürprizi
Chomsky'den referandum ve Türkiye yorumu
Chomsky'den referandum ve Türkiye yorumu
BBC'nin yalanını Suudi Arabistan ortaya çıkardı
BBC'nin yalanını Suudi Arabistan ortaya çıkardı
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
Fatih Portakal referandum oyunu açıkladı
Fatih Portakal referandum oyunu açıkladı
Fransa'da 'ulusal para birimine geçilmeli' sesleri
Fransa'da 'ulusal para birimine geçilmeli' sesleri
İsrail'in 'güvenlik tedbirleri' işe yaramıyor...
İsrail'in 'güvenlik tedbirleri' işe yaramıyor...
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Türkiye'den Trump'a Suriye yanıtı
Türkiye'den Trump'a Suriye yanıtı
İşte Reina saldırganının o evdeki yakalanma anı
İşte Reina saldırganının o evdeki yakalanma anı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları