29.07.2017 14:17:56

'Kjaer'le ilgili kesin bir şey yok'

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, divan kurulunun ardından basın mensuplarıyla sohbet etti. Uslu, Kjaer'in transferinin kesinleşmediğini belirtirken, Mosturoğlu da Van der Wiel'e 2 ceza verildiğini ve oyuncunun bu cezaların iptali için FIFA'ya başvurduğunu belirtti.



Fenerbahçe Divan Kurulu'nun ardından Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ile Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, basın mensuplarıyla sohbet etti. Gündeme dair açıklamalar yapan Mahmut Uslu, Kjaer'in Sevilla'ya transferiyle ilgili olarak kesinleşen bir durum olmadığını söyledi. Sow'un gelmek istediğini ancak kulübünün oyuncuyu bırakmadığını ifade eden Uslu, takımın durumuyla ilgili olarak da, "Sturm Graz çok iyi bir takım. Defansları biraz sıkıntılı. Tüm hatlarıyla geliyorlar. Bu sene liglerinde şampiyonluğa oynarlar. Forvet oyuncuları sakatlanmasaydı işimiz zorlaşırdı" dedi.



Van Persie'nin dizinden sakatlığı olduğunu söyleyen Uslu, "Oyuncuyla ilgili transfer haberleri yalan. Bu hafta takıma katılır. Feyenoord'un hocası Van Persie'yi istiyormuş. Maaşını ve bonservisini ödeyebiliyorlarsa sorun yok. Ben de çok şey istiyorum. Ama isteyince olmuyor" diye konuştu.



"ELFİJ ELMAS ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU"



Lima ve Ben Arfa transferleriyle ilgili olarak açıklama yapan Mahmut Uslu, "Lima'nın durumu kulübüne bağlı. Yılbaşına kadar vakit var. Basın aynı yere 2 oyuncu yazıyor, sonra seyirci tepki gösteriyor. Ben Arfa'nın kulübünden 7 milyon Euro alacağı var. Kulübüne, 'Bana parayı ver, sonra ben başka takıma giderim' diyor. Hatem Ben Arfa'yı nerede oynatacağım dediğim zaman tepki gördüm. Ama ben orada, aldığımız oyuncular bir otursun, onları bir görelim demek istedim" diye konuştu.



Elfij Elmas'la ilgili açıklama yapan Uslu, "Çok önemli bir futbolcu. FIFA bir ay içinde karar verirse oynayıp oynamayacağı belli olacak. Karar vermezlerse bekleyecek. Avrupa'nın birçok önemli kulübü bu oyuncuyu istiyor" ifadelerini kullandı.



Gregory van der Wiel'i isteyen takımların olduğunu sözlerine ekleyen Uslu, Emre Mor için de, "Hazırlık maçlarında gol atıyor, bırakmazlar herhalde. Oralardan oyuncular almak kolay değil. Adamlar 10 milyon Euro vermiş. Genelde Ajax gibi takımlara kiralıyorlar" diye konuştu.



Mahmut Uslu son olarak Fernandao'nun 1 ay sonra sahalara dönebileceğini ve 6 kilo verdiğini ifade ederek, Ozan Tufan'ın da çok iyi gittiğini söyledi.



MOSTUROĞLU: "WİEL, FIFA'YA BAŞVURDU"



Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel'e kulübün 2 disiplin cezası verdiğini belirterek, "O cezaların iptali için FIFA'ya gitti. 16 Ağustos'a kadar kulüpten alacağı yok. Şu anda kendisine testler uygulanıyor. Takıma yapılan testler ona da yapılıyor. Kendisini isteyen kulüpler var. Şu anda görüşülüyor" ifadelerini kullandı.



Mosturoğlu, Van der Wiel'in, Ümit Akbulut tarafından dolandırıldığını iddia etmesiyle ilgili olarak da, "Kulüp en başında kendisini dolandırılacağı konusunda uyarmıştı. Ancak kimseyi dinlemedi, gitti o adamla iş yaptı" açıklamasını yaptı.