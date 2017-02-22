22.02.2017 12:57:55

Kızını on yerinden eşini boğazından bıçaklamış

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, vahşi bir cinayete kurban giden Irmak'ın babası Bilal Kupal'ın, kızını on ayrı yerinden, eşini ise birçok yerinden ve boğazından bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, vahşi bir cinayete kurban giden Irmak'ın babası Bilal Kupal'ın, kızını on ayrı yerinden, eşini ise birçok yerinden ve boğazından bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.Alaşehir'de geçtiğimiz yıl tecavüz edildikten sonra hunharca öldürülen 4 yaşındaki Irmak'ın babası Bilal Kupal'ın öldürdüğü eşi Suriye Kupal ve kızı 10 yaşındaki Ayşe Kupal'ın İzmir Adli Tıp Kurumundaki cenazelerini almaya, Suriye Kupal'ın babası Bekir Ilgaz geldi. Oldukça üzgün görünen Bilal Ilgaz, 'Damadım kızının ölümünden sonra büyük üzüntü yaşadı. Ama böyle bir şey yapacağını tahmin edemezdik. Cumartesi-pazar benim evdelerdi ailecek. Güldük eğlendik herhangi bir şeyi yoktu damadımın" diye konuştu.Suriye Kupal ve Ayşe Kupal'ın bugün Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Caberburhan köyünde, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedileceği bildirildi.Suriye Kupal boğuşma yaşamışÖte yandan, cesetlere yapılan otopside ilk belirlemelere göre, Ayşe Kupal'ın 10 bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Suriye Kupal'ın ise boğuşma yaşadığı, vücudunun çok yerinden bıçak darbesi aldığı ve boğazında da kesik olduğu belirtildi. Suriye Kupal'ın bir buçuk aylık hamile olduğu da ortaya çıktı.