31.12.2016 18:35:35
Kızıltepe'de silahlı kavga: 5 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Kocalar köyünde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Kocalar köyünde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Kocalar köyünde Özmen aşiretine mensup iki aile arasında çıkan silahlı kavgada her iki aileden toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar Kızıltepe ve Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken 2 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
(Neriman Çelebi / İHA)
YORUMLAR