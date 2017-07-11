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Kızıltepe'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
11.07.2017 12:16:26

Kızıltepe'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK örgütünün Kızıltepe ilçesinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, ''21 Ocak 2017'de Atatürk Mahallesi Elbeyli Caddesi üzerinde güvenlik kuvvetleriyle silahlı çatışmaya giren H.A. ve M.Ö.T.'nun etkisiz hale getirildiği, H.V. isimli örgüt mensubunun ise olay yerinden yaralı olarak kaçtığı kaydedilerek, "Olay yerinde yapılan çalışmalarda, 1 adet el bombası maşası, 1 adet Taurus marka tabanca, 2 adet şarjör, 67 adet çeşitli çap ve markalarda fişek, 1 adet patlamamış el bombası, 5 adet örgütsel doküman, 26 adet çeşitli silahlara ait kovan, 1 adet cüzdanı içerisinde 900 TL, 1 adet disk şeklinde materyaller elde edilmiştir. Olayla bağlantılı olarak yakalanan H.D. ve H.K. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Devam eden çalışmalarda, 30Mayıs 2017'de Mezopotamya Mahallesi'nde TEM Büro ekipleri ile PKK/KCK terör örgütü mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada bir polis memuru yaralanmış, olay sırasında görevlilerce yaralanan bir örgüt mensubu şahıs olay yerinden yaralı olarak kaçırılmış ve bir gün sonra H.V. isimli şahısın cesedine ulaşılmıştır. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.D., M.İ., M.Ç., K.Ç., H.K., N.K., E.K., M.H.K., H.Ö., H.Ö. ve A.A. isimli şahıslar yakalanmıştır. Çatışmanın meydana geldiği yerde, 1 adet el bombası, 4 kutu tıbbi ilaç, 1 karton Watson marka sigara, 1 adet koyu renk kanlı tişört ele geçmiştir" denildi.

"YARALI TERÖRİSTİN CESEDİ BULUNDU"

Yaralı olarak olay yerinden kaçan ve olaydan 1 gün sonra cesedi bulunan H.V. isimli örgüt mensubunun 21 Mayıs'taki olayda yaralı olarak kaçan örgüt mensubu olduğunun tespit edildiğini dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon kapsamında, 3 adet Mardin ilinde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan personellere ait olduğunu değerlendirilen liste, 3 adet AK-47 model Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet M-16 model uzun namlulu silah, 5 adet el bombası, 5 adet hücum yeleği, 1 adet siyah renkli tabanca kılıfı, 22 adet uzun namlulu silaha ait şarjör, 21 adet araç plakaları üzerinde kullanılan plastik harf ve rakamlar, 1 adet siyah renkli gece görüş dürbünü, 630 adet çeşitli çaplarda fişek, 1 marka fotoğraf makinası, 1 adet Kızıltepe ilçesine ait bütün köylerini gösteren harita, 1 adet bükülmüş 1 adet (34 LV 5925) sayılı araç plakası elde edilmiştir. İki ayrı çuval içerisinde mazot ile karıştırılmış bomba yapımında kullanılmaya hazır halde 150 kilogram amonyum nitrat-mazot karışımı patlayıcı madde ele geçmiş, olayla ilgili yakalanan H.K., M.H.K., N.K., M.Ç. ve A.A. isimli şahıslar tutuklanmıştır."

Devam eden çalışmalarda ise 8 Haziran'da Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen H.D. isimli şahsın tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha sonrasında yapılan araştırmalar ve alınan istihbarat bilgileri doğrultusunda H.D. isimli şahsın ikametinde PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat olduğu şeklinde istihbari bilgi edinilmesi üzerine, 28 Haziran'da belirtilen ikamete yapılan operasyon yapılmıştır. Operasyonda, 8 adet AK-47 model Kaleşnikof marka silah, 7,62x39 milimetre çaplı 6 bin 900 adet, 7,62x54 milimetre çaplı 2 bin 510 adet olmak üzere toplamda 9 bin 410 adet uzun namlulu silah fişeği, 26 adet bu silahlara ait şarjör elde edilmiş operasyon kapsamında yakalanan H.D., A.A., Suriyeli M.Ş. ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Devam eden çalışmalarda ise G.D., C.A., B.A., H.D. ile H.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır."

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

Ele geçirilen mühimmatların sergilendiği Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü toplantı salonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar, "Kızıltepe'de yürüttüğümüz ortak çalışma sonucu gördüğünüz şekilde mühimmatlar ele geçirildi. Bu çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışmalarımız terör örgütü PKK ve FETÖ'ye karşı devam edecek" dedi.


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