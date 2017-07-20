20.07.2017 08:08:36

Kızılırmak lise öğrencisini yuttu

Kırşehir'de serinlemek için 4 arkadaşı ile birlikte Kızılırmak'a giden lise öğrencisi, boğularak hayatını kaybetti.

Üniversite sınavlarına hazırlık yapan 5 lise öğrencisi, serinlemek için Kızılırmak'a gitti. Kendisini Kızılırmak'ın derin sularına bırakan gençlerden R.K. akıntıya kapılırken, arkadaşları çevreden buldukları sopa ile arkadaşlarını kurtarmaya çalıştı. Hiçbirinin de yüzme bilmediği öğrenilen gençlerin çabaları R.K.'yı kurtarmaya yetmeyince gençler jandarmayı aradı. Olay yerine gelen Kırşehir AFAD Müdürlüğü dalgıç ekipleri yosunların arasından R.K.'nın cansız bedenini çıkarttı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, R.K.'nın olay yerine gelen ailesi sinir krizi geçirdi. Gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili jandarmanın incelemeleri sürüyor.