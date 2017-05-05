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Kızılaydan kan bağışı kampanyası
06.05.2017 12:18:33

Kızılaydan kan bağışı kampanyası

Türk Kızılayı, ramazan ile yaz aylarında, gönüllü kan bağışındaki düşüşün önüne geçmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla 'Yardımseven Olmak' sloganı, '#kanımızdavar' etiketiyle yeni bir kan bağışı kampanyası başlattı

Türk Kızılayı, yeni başlattığı kampanya ile vatandaşları kan vermeye davet ediyor.

Türk Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yaklaşık 2,5 milyon ünite olan kan ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılamayı hedefleyen Kızılay, yaklaşan ramazan ile yaz aylarında, gönüllü kan bağışındaki düşüşün önüne geçmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak için "Yardımseven Olmak" sloganı, "#kanımızdavar" etiketi ile yeni bir kan bağışı kampanyası başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, özellikle ramazan ve yaz aylarında kan bağışlarında bir azalma olduğunu, vatandaşların ramazan ayında da rahatlıkla kan verebileceğini belirtti.

Bunun oruç tutmaya ve sağlığa olumsuz bir etkisinin olmayacağını aktaran Kınık, "Ramazan, kış veya farklı coğrafi iklim olaylarında da kan ihtiyacı değişmiyor. Ancak biliyoruz ki ramazan ayında kan bağışı düşüyor. Biz de bu nedenle ramazan ayına kan stoklarımız güçlü bir şekilde girmek istiyoruz. Vatandaşlarımızı biraz daha duyarlı, biraz daha özverili olmaya davet ediyoruz. Kızılay olarak çalışma saatlerimizi, modellerimizi iftar ve sahur saatlerine göre ayarlıyoruz. Düzenli bağışçılarımız bunu biliyorlar ve kan veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kan ihtiyacının tamamını karşılamak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarına dikkati çeken Kınık, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de 17 bölgede her gün yaklaşık 300 civarında noktada vatandaşlarımızdan kan bağışı talep ediyoruz. 3 bin 300 kişilik bir dev ordu bu anlamda çalışıyor. Kanın toplanması, güvenli bir şekilde test edilmesi ve Türkiye'deki yaklaşık 1250 hastaneye ihtiyaç duyulan anda sunulması noktasında Kızılay devamlı çalışıyor. Bugün başkasına ihtiyacı olan kana, yarın kendimiz ya da en yakınımız ihtiyaç duyabilir. Bu düşünceyle hareket etmemiz gerekiyor."

Türk Kızılayı öncelikle sosyal medya üzerinden başlattığı yeni kampanyada da bu düşünceyi öne çıkartıyor. Aile bireylerinin günlük yaşantılarından kesitlerle hazırlanan videoda, kan bağışı konusunda toplumsal dayanışmanın önemi vurgulanıyor.




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