10.02.2017 21:45:04

Kızılay depremzedelere hem yuva hem aş sunuyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen deprem felaketinin hemen sonrasında bölgeye ulaşan Kızılay ekipleri, 5 gündür depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen deprem felaketinin hemen sonrasında bölgeye ulaşan Kızılay ekipleri, 5 gündür depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor.6 Şubat Pazartesi sabahı meydana gelen depremde en fazla hasarın meydana geldiği Yukarıköy'de konuşlanan Kızılay ekipleri, ilk andan itibaren depremzedelerin yaralarını sarıyor. Depremin henüz ilk saatlerinde depremzedelere çorba ikramı yapan Kızılay, ardından bölgede konuşlandırdığı mobil mutfak tırı ile günde 3 öğün yemek servisine başladı. Kızılay tırında her öğünde 4 bin olmak üzere günde 12 bin kişilik yemek hazırlanıyor. Bu yemekler, mobil mutfak tırının bulunduğu Yukarıköy'de ilkokul bahçesinde kurulan aşevinde vatandaşlara dağıtılıyor. Yemekler, yine bu noktadan araçlarla depremde hasar gören 15 köye gönderiliyor.Kızılay olarak depremden yaklaşık 45 dakika sonra bölgeye ulaştıklarını anlatan Kızılay Çanakkale Şube Başkanı Mehmet Kaplan, "İlk gün önce 200, ardından 100 ve sonra da 600 kişilik çorba dağıtımı yaptık. Daha sonra mobil mutfak tırını kurduk. Burada her öğünde 4 bin günde 12 bin kişilik yemek hazırlanıp dağıtılıyor. Allah Kızılayımıza, devletimize zeval vermesin. Gerçekten o gün, 6'yı 7'ye bağlayan gece 01.00'de başını çadıra sokmadığımız, dışarıda kalan hiçbir vatandaşımız olmadı. Çok şükür, sanırım siz, 17 saatte dünyada bunun örneğini çok az gösterebiliriz, öyle bir olaya duruma oldunuz" dedi.Vatandaşların yardımları konusunda ise Kaplan, "Ben gerçekten böyle bir milletin evladı olduğumuz için memnunuz, mutluyuz, gurur duyuyoruz. Katiyen eski kıyafet almıyoruz. Fabrikatörlerimiz sıfır kıyafet gönderiyorlar. Her gün taze ekmek gönderenler var. Ancak mümkün olduğu kadar makbuz karşılığı şubelerimize bağışta bulunsunlar. Çünkü biz buradaki ihtiyacı 2 gün önceden, yani şimdi yarının değil bir sonraki günün ihtiyaçlarını şu anda temin ediyoruz" diye konuştu.Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmayacağını söyleyen Kaplan, "AKUT dediğimiz, yani arama kurtarma ve müdahale döneminde ilk 24 saat çok önemlidir. Onun ardından 2 gün, sonra da 3 gün. Vatandaşımız artık kendisi almalı, kendisi pirincine su katmalı ki zihni dağılsın. O açıdan biz kendilerinin pişirmelerini arzu ediyoruz. O üç gün, bakın olmadı dördüncü gündeyiz. Açıkçası çok öngörü olabilir ama bir bu kadar süre daha gidebilir. Ama alanda hiç kimse hiçbir şekilde aç kalmaz, açıkta kalmaz. Biz hep buradayız" ifadelerini kullandı.