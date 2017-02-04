04.02.2017 11:36:29

Kızılay'dan 2'nci Uluslararası Kan Film Festivali'ne destek

Bu yıl 5-7 Mayıs tarihlerinde Adana'da düzenlenecek olan 2'nci Uluslararası Kan Film Festivali'nde Türk Kızılayı da kan bağışı etkinlikleri düzenleyecek.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bu yıl 5-7 Mayıs tarihlerinde Adana'da düzenlenecek olan 2'nci Uluslararası Kan Film Festivali'nde Türk Kızılayı da kan bağışı etkinlikleri düzenleyecek.Lösemi, Talasemi (Akdeniz Anemisi) ve Orak Hücre Anemi hastalıklarını önlemeye yönelik ve mevcut hastaların da sosyal alanda yaşamış oldukları sorunlara farklı bir bakış açısı getirmek, sanatsal aktivitelerle farkındalık oluşturmak amacıyla 2'ncisi bu yıl 5-7 Mayıs tarihlerinde Adana'da düzenlenecek Uluslararası Kan Film Festivali'ne Türk Kızılayı da kan bağışı etkinlikleriyle katılım desteği sağlayacak. Festivalin düzenleyicisi olan Kan Hastalıkları Federasyonu ile işbirliği protokolü imzalayan Türk Kızılayı, festivalin tanıtımına da önemli katkı sunacak.Yıllık 200 bin ünite kan ihtiyacıİşbirliği protokolü imza töreninde konuşan Türk Kızılayı Orta Akdeniz Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir, bölgenin ihtiyaç duyduğu yıllık ortalama 200 bin ünite kanın merkezlerinde bulunduğunu, bunun sürekliliği için de etkin çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu vurgulayan Dr. Demir, Kan Hastalıkları Federasyonu'nun düzenlediği 2'nci Uluslararası Kan Film Festivali'ne katkı sunacak olmaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi.Kan bağışının önemine yoğunlaştıkKan Hastalıkları Federasyonu Başkanı Ali Kılıç ise, Talasemi hastalarının her üç haftada iki ünite kana ihtiyacı olduğunu, lösemi hastalarına sürekli beyaz kan verilmesi gerektiğinin altını çizerek, Kan Film Festivali'nin özellikle kan bağışının önemi üzerine bir bilinçlendirme, bir farkındalık oluşturma faaliyeti olduğunu söyledi. Kılıç, "Bu yıl 2'ncisi düzenleniyor. Uluslararası statüde bir etkinlik olacak. Bu yıl KKTC, Güney Kıbrıs, Makedonya, Azerbaycan, Polonya, Finlandiya, Hollanda gibi birçok ülkeden katılımcılar festivalimizde yer alacaklar" dedi.Türk Kızılayı Orta Akdeniz Bölgesi Kan Merkezi'nde gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza törenine Dr. Tunçhan Demir ve Ali Kılıç'la birlikte Kan Film Festivali Program ve Etkinlikler Koordinatörü Mahmut Ünnü, Türk Kızılayı yetkilileri Zeliha Ertunç ve Esra Yoylu da katıldı.