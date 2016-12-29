29.12.2016 13:54:10

Kızılay 2016 yılında Besni'de bin 97 ünite kan topladı

Kızılay Besni Şubesi ve Adıyaman Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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Kızılay Besni Şubesi ve Adıyaman Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa kan bağışı kampanyası düzenlendi.Erdemoğlu Parkı önünde donanımlı tır içerisinde 2 gün süren kan bağışında vatandaşlardan toplam 93 ünite kan alındı.Kan Bağışı hakkında açıklama yapan Kızılay Besni Şube Başkanı Ali Erdoğan, "Kızılay Adıyaman Kan Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenledik. Bu kampanya neticesinde 2 günlük çalışma süresince vatandaşlarımızdan 93 ünite kan topladık. Tüm bağışçılarımıza ve kan vermek isteyip de çeşitli nedenlerden dolayı geri çevirdiğimiz bağış gönüllüsü vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.Erdoğan, 2016 yılı içerisinde de Besni'de bin 97 ünite kan bağışı yapıldığını söyledi.