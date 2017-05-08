09.05.2017 11:31:51

Kızıl Meydan'da 10 bin askerle zafer kutlaması

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Naziler karşısındaki zaferin 72'nci yıl dönümü kutlamaları gerçekleştirildi

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Rusya'nın başkenti Moskova'da, Naziler karşısındaki zaferin 72'nci yıl dönümü kutlamaları gerçekleştirildi.Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Naziler karşısındaki zaferi, her yıl 9 Mayıs'ta kutlanıyor. Bu yıl başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da geçit töreni gerçekleştirildi. Zafer Günü kutlamaları için ülkenin çeşitli yerlerinde gösteriler düzenleniyor. Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen geçit törenine ise bu yıl 10 bin asker katıldı. Törende 114'ün üzerinde askeri teçhizat, Tupolev Tu-160 ve Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları da dahil olmak üzere toplam 17 helikopter ve 55 savaş uçağı da gösteri düzenleyecek.