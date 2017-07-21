21.07.2017 10:33:52

'Kızgınlık Cuması': 81 il Mescid-i Aksa için meydanlara iniyor!

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması, protesto edenlere ise sert bir şekilde müdahale etmesi sonrasında bugün için 'Kızgınlık Cuması' çağrısı yaptı! Türkiye'de de 81 ilde Mescid-i Aksa'da yaşananlar protesto edilecek.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, tüm dünya Müslümanlarına "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı kurtarın" çağrısı yapılarak, "21 Temmuz Cuma günü, siyonist uygulamalara karşı öfke ve Kudüs ile buradaki Filistinlilere destek günüdür" denildi.

AGD'DEN PROTESTO!

Çağrı sonrasında Anadolu Gençlik Derneği(AGD) Mescid-i Aksa için Cuma namazı sonrası Beyazıt Meydanı'nda protesto gösterisi düzenleyeceğini belirtti.







İHH'DA KATILIYOR!



İHH İnsani Yardım Vakfı da günlerdir MEscid-i Aksa için çağrı yapıyordu. Vakfın Başkanı Bülent Yıldırım, Mescid-i aksa'da yaşananların, İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etme çabalarına ilişkin büyük bir adım olduğunu belirtip herkesi bu duruma ses çıkarmaya çağırmıştı.

Cuma günü tüm Türkiye'yi Mescid-i Aksa için eylemlere davet ediyoruz. Herkes protestolara katılsın, herkes Mescid-i Aksa'nın yanında olsun. pic.twitter.com/SUBuhD41UU — İHH (@ihhinsaniyardim) 20 Temmuz 2017

50 HOCA ve ALİMDEN BİLDİRİ



İHH, ayrıca bugün saat 11:00'de Fatih Reşadiye otelinde yapılacak olan ve Eyüp Buluşmaları Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasında bu buluşmalar kapsamında 50 Hoca, Âlim ve Akademisyenin Mescid-i Aksa işgalini protesto amacıyla hazırladığı bildiriyi kamuoyu ile paylaşacak.



Bildiriyi imzalayanlar şu şekilde:

Abdullah Yıldız,

Abdullah Cihangir,

Abdullah Büyük,

Abdullah Taylan,

Abdülmetin Balkanlıoğlu,

Abdullah Trabzon,

Abdülaziz Kutluay,

Abdülvahap Ekinci,

Abdülhamit Ramazan,

Adnan Demircan,

Ahmet Ağırakça,

Ahmet Taşgetiren,

Abdülhamid Kahraman,

Ali Rıza Temel,

Ali Rıza Demircan,

Ahmet Varol,

Ahmet Hamdi Yıldırım,

Ahmet Bulut,

Bülent Yıldırım,

Faruk Beşer,

Emrullah Hatiboğlu,

Halil İbrahim Kutlay,

İbrahim Cücük,

İhsan Süreyya Sırma,

Kazım Sağlam,

Kerim Buladı,

Mahmut Toptaş,

Mehmet Göktaş,

Muhammed Emin Yıldırım,

Muhammed Tayyip Elçi,

Mehmet Paksu,

Mustafa Ağırman,

Mustafa Karataş,

Mehmet Salih Ekinci,

Mehmet Said Yaz,

Metin Karabaşoğlu,

Nureddin Yıldız,

Meh Beşir Eryarsoy,

Molla Abdullah Yıldız,

Ömer Döngeloğlu,

Ömer Faruk Akkaya,

Ramazan Kayan,

Recep Songül,

Şinasi Gündüz,

Talha Hakan Alp,

Vehbi Karakaş,

Yaşar Kandemir,

Yusuf Kaplan,

Yusuf Ziya Kavakçı.



İŞTE 81 İLDKİ GÖSTERİ ADRESLERİ



İstanbul:

- Eyüp Buluşmaları Platformu, Fatih Reşadiye Oteli, saat 11.00

- Fatih'in Nesli Eğitim Gençlik Derneği, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önü, saat 11.00

- Bayrampaşa Genç İnisiyatif üyeleri, Yahya Kemal Parkı'ndan Bayrampaşa Merkez Camisi'ne, saat 12.00

- İHH, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), MÜSİAD, Beyazıt Meydanı, Cuma namazı sonrası



Ankara: Hacı Bayram Veli Camii, Cuma namazı sonrası

Adana: 5 Ocak Meydanı, Mersin'de Ulu Cami, Cuma namazı sonrası



Osmaniye: Enver-ül Hamit Camisi, Cuma namazı sonrası



Hatay: Ulu Cami yanı Köprübaşı mevkisi, Cuma namazı sonrası

Antalya: Saat 18.00'de basın açıklaması

Muğla: Kurşunlu Cami önü, Cuma namazı sonrası basın açıklaması

Bursa:

- Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Ulu Cami, Cuma namazı sonrası

- Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Orhangazi Parkı, Cuma namazı sonrası

- AGD, Osmangazi Metro çıkışı cumartesi günü basın açıklaması



Yalova: Yalova Gönüllü Kuruluşlar Platformu bünyesindeki 30 STK, Yalova Merkez Camii önü, Cuma namazı sonrası

Çanakkale: İskele Meydanı, Cuma namazı sonrası basın açıklaması

Eskişehir: Reşadiye Camii, Cuma namazı sonrası

Bilecik: Şerifpaşa Camii, Cuma namazı sonrası



Kütahya: Karagöz Camii önü, Cuma namazı sonrası basın açıklaması

Diyarbakır: İslami Sivil Toplum Kuruluşları, Ulu Cami, Cuma namazı sonrası

Elazığ: İmam Hatipliler Derneği ve TÜGVA, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cuma namazı sonrası



Batman:



- Mustazaflar Cemiyeti, Gülistan Caddesi, Cuma namazı sonrası basın açıklaması

- İnanç ve Özgürlük Platformu, Atatürk Parkı, Cuma namazı sonrası basın açıklaması



Bingöl: İHH, Dörtyol Saat Kulesi önü, Cuma namazı sonrası



Mardin:



- Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Fuat Yağız Camisi, Cuma namazı sonrası

- (Midyat ilçesi) Sivil Toplum Platformu, Hacı Hasan Gündüz Camisi, Cuma namazı sonrası



Siirt: TÜGVA, Çarşı Camisi önü, Cuma namazı sonrası basın açıklaması

Tekirdağ: Orta Camii, Cuma namazı sonrası



Kırklareli: Hızırbey Camisi, Cuma namazı sonrası



Edirne: Eski Cami önü Cuma namazı sonrası



Erzurum: Erzurum Sivil Toplum Platformu ve çeşitli STK'lar, Lala Paşa Camisi önü, Cuma namazı sonrası

Ardahan: STK temsilcileri, Merkez Cami önü Cuma namazı sonrası basın açıklaması



Erzincan: Cami Kebir Camisi, Cuma namazı sonrası

Tunceli: Merkez Paşalar Camisi önü, Cuma namazı sonrası

Ağrı: Ağrı Özgür Kudüs İnisiyatifi, Cuma namazı sonrası basın açıklaması

Kars ve Iğdır: Memur-Sen, Cuma namazı sonrası basın açıklaması

Gaziantep: Alabey Camisi'nden Balıklı Parkı'na, Cuma namazı sonrası basın açıklaması

Şanlıurfa: Balıklıgöl'deki Dergah Cami, Cuma namazı sonrası basın açıklaması

Adıyaman: Ulu Cami'den Demokrasi Parkı'na, Cuma namazı sonrası basın açıklaması

Kahramanmaraş: Ulu Cami önü, Cuma namazı sonrası

Kilis: Kayabaşı Camisi önü, Cuma namazı sonrası

Malatya: Hacı Yusuf Taş Camisi önü, Cuma namazı sonrası

İzmir:



- Özgür Kudüs Platformu İzmir Temsilciliği ve TÜGVA, Konak Meydanı, Cuma namazı sonrası

- AGD İzmir Şubesi, Konak Yalı Camisi önünde sabah namazı sonrasında, Kudüs'te yaşananları protesto edecek.

Uşak: Kardeşlik Platformu, Çakaloz Camisi önü, Cuma namazı sonrası baısn açıklaması

Manisa:



- Memur-Sen ve İlim Yayma Cemiyeti, Hatuniye Camisi, Cuma namazı sonrası basın açıklaması

- TÜGVA, Aydın Kent Meydanı'nda cuma namazı sonrasında basın açıklaması yapacak.

Denizli: AGD, Çınar Yeni Camisi, Cuma namazı sonrası​

Kayseri: AGD öncülüğünde STK'lar, Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camisi önü, Cuma namazı sonrası basın açıklaması

Yozgat: İHH İnsani Yardım Vakfı, Çapanoğlu Camisi önü, Cuma namazı sonrası basın açıklaması

Sivas: İHH İnsani Yardım Vakfı, Ulu Camii önü, Cuma namazı sonrası basın açıklaması

Nevşehir: Kurşunlu Camisi önü, Cuma namazı sonrası

Kırşehir: Cacabey Camisi, Cuma namazı sonrası



Niğde: Fatih Sultan Mehmet Camisi önü, Cuma namazı sonrası



Konya:



- Kentteki STK'lar Kapu Cami, Cuma namazı sonrası

- AGD, Şerafettin Cami, Cuma namazı sonrası

Afyonkarahisar: Sivil Toplum Platformu, İmaret Camii, Cuma namazı sonrası



Karaman: Sivil Toplum Platformu, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cuma namazı sonrası basın açıklaması

Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca cumartesi günü, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında öğle namazı sonrası basın açıklaması gerçekleştirilecek.

Sakarya: Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları, AGD ve TÜGVA, Orhan Camii avlusu, Cuma namazı sonrası basın açıklaması

Bolu: Memur-Sen ve İHH, Kadı Camisi önü, Cuma namazı sonrası basın açıklaması

Bartın: Arap Camisi, Cuma namazı sonrası



Düzce: İHH , Cedidiye Camisi önü, Cuma namazı sonrası

Karabük: Kent meydanı, Cuma namazı sonrası

Zonguldak: TÜGVA, Cuma namazı sonrası basın açıklaması.

Samsun: TÜGVA, Samsun Şubesince Büyük Cami önü, Cuma namazı sonrası basın açıklaması

Kastamonu: Milli İrade Platformu, Nasrullah Camisi önü, Cuma namazı sonrası basın açıklaması

Amasya: Özgür-Der, Yavuz Selim Meydanı, Cuma namazı sonrası basın açıklaması

Tokat: TÜGVA, Yeraltı Çarşısı, Cuma namazı sonrası basın açıklaması

Çankırı: İHH, Ahmet Yesevi Camisi önü, Cuma namazı sonrası basın açıklaması

Trabzon: İskenderpaşa Camisi, Cuma namazı sonrası

Rize: TÜGVA, Sahil Camisi önü, Cuma namazı sonrası

Giresun:



- AGD, Atatürk Meydanı, Cuma namazı sonrası

- TÜGVA, Bulancak ilçesi, Cuma namazı sonrası

Artvin: TÜGVA, Halitpaşa Meydanı, Cuma namazı sonrası​

Bayburt: Saat Kule Meydanı, Cuma namazı sonrası

Ordu: Ordu Yalı Camisi önü, Cuma namazı sonrası

Gümüşhane: AGD, Kemaliye Camisi önü, Cuma namazı sonrası

Van: Van Sivil Dayanışma İnisiyafi, Cuma namazı sonrası

Bitlis: Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ulu Cami Meydanı, Cuma namazı sonrası

Hakkari: Memur Sen İl Temsilciliği, saat 11.00'de, basın açıklaması

Muş: Belediye önü, Cuma namazı sonrası basın açıklaması