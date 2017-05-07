08.05.2017 09:28:05

Kız çocuklarına fuhuş yaptıran çete lideri kadına 20 yıl hapis cezası

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde organize suç örgütü kurup yöneterek, 5 kız çocuğuna zorla fuhuş yaptırmaktan 20 yıl hapis cezası alan çete lideri kadın, Adana'da yakalandı.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde organize suç örgütü kurup yöneterek, 5 kız çocuğuna zorla fuhuş yaptırmaktan 20 yıl hapis cezası alan çete lideri kadın, Adana'da yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 Aralık 2007 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Gülmelda S. (40) kurduğu organize suç örgütüyle yaşları 18'den küçük 5 kız çocuğuna zorla fuhuş yaptırmaya başladı. Kız çocuklarını 100 lira karşılığında pazarlayan çete üyeleri ile fuhuş yapmak isteyen K.A. para konusunda tartıştı. Çete üyeleri K.A.'yı bacağından vurdu. Yaralanan adamın şikayeti üzerine harekete geçen polis çeteyi çökertti.Çete lideri Gülmelda S. ve beraberindeki 8 kişi hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinde 'organize suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'gece vakti yağmaya teşebbüs', 'silahlı yaralama', 'ruhsatsız tabanca bulundurmak' suçlarında dava açıldı. Tutuklu yargılanan Gülmelda S., bir süre sonra Denetimli Serbestlik Yasası'ndan faydalanarak tutuksuz yargılanmaya başlandı.Mahkeme tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından onanan Gülmelda S., teslim olmayarak firari yaşamaya başladı.Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hükümlü kadını yakalamak için çalışma başlattı. Polis, firari hükümlünün Sümer Mahallesi'nde olduğunu tespit edince harekete geçti. Yapılan operasyonda yakalanan çete lideri kadın, Tarsus C Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.Gülmelda S., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da "Yeter çekmeyin" diye tepki gösterip, tehdit etti.