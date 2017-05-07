SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Kız çocuklarına fuhuş yaptıran çete lideri kadına 20 yıl hapis cezası
08.05.2017 09:28:05

Kız çocuklarına fuhuş yaptıran çete lideri kadına 20 yıl hapis cezası

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde organize suç örgütü kurup yöneterek, 5 kız çocuğuna zorla fuhuş yaptırmaktan 20 yıl hapis cezası alan çete lideri kadın, Adana'da yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde organize suç örgütü kurup yöneterek, 5 kız çocuğuna zorla fuhuş yaptırmaktan 20 yıl hapis cezası alan çete lideri kadın, Adana'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 Aralık 2007 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Gülmelda S. (40) kurduğu organize suç örgütüyle yaşları 18'den küçük 5 kız çocuğuna zorla fuhuş yaptırmaya başladı. Kız çocuklarını 100 lira karşılığında pazarlayan çete üyeleri ile fuhuş yapmak isteyen K.A. para konusunda tartıştı. Çete üyeleri K.A.'yı bacağından vurdu. Yaralanan adamın şikayeti üzerine harekete geçen polis çeteyi çökertti.

Çete lideri Gülmelda S. ve beraberindeki 8 kişi hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinde 'organize suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'gece vakti yağmaya teşebbüs', 'silahlı yaralama', 'ruhsatsız tabanca bulundurmak' suçlarında dava açıldı. Tutuklu yargılanan Gülmelda S., bir süre sonra Denetimli Serbestlik Yasası'ndan faydalanarak tutuksuz yargılanmaya başlandı.

Mahkeme tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından onanan Gülmelda S., teslim olmayarak firari yaşamaya başladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hükümlü kadını yakalamak için çalışma başlattı. Polis, firari hükümlünün Sümer Mahallesi'nde olduğunu tespit edince harekete geçti. Yapılan operasyonda yakalanan çete lideri kadın, Tarsus C Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Gülmelda S., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da "Yeter çekmeyin" diye tepki gösterip, tehdit etti.
    YORUM YAZ
Fransa'da Müslümanlardan Macron'a tebrik
Fransa'da Müslümanlardan Macron'a tebrik
Fransa İslam Konseyi Başkanı Kbibech, Paris Camisi Yöneticisi Boubakeur, Lyon Camisi Yöneticisi Kabtane ve Fransa'daki Müslümanlar Derneği Başkanı Lasfar, Macron'u tebrik etti.
08.05.2017 09:36:04
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasakları
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasakları
PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Hani ve Lice ilçelerine bağlı 16 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
08.05.2017 09:29:19
Dev derbinin 11'leri belli oldu
Dev derbinin 11'leri belli oldu
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
07.05.2017 18:32:09
RB Leipzig'den büyük başarı
RB Leipzig'den büyük başarı
Bundesliga'da sezonu ilk 3 takım arasında bitirmeyi garantileyen RB Leipzig, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynama hakkı elde etti.
07.05.2017 16:23:38
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüsün dereye uçması sonucu 15 kişi yaralandı.
07.05.2017 15:22:24
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından uygulanan 2017 ALES İlkbahar Dönemi tamamlandı.
07.05.2017 15:11:19
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüs dereye uçtu.
07.05.2017 14:36:46
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü istifa edecek'
'Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü istifa edecek'
Gürsel Tekin: CHP'ye tuzak kuruldu
Gürsel Tekin: CHP'ye tuzak kuruldu
Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
Sözcü Yazarı: Tayyip Erdoğan'a oy veririm
Sözcü Yazarı: Tayyip Erdoğan'a oy veririm
Almanya’da bir kent boşaltılıyor
Almanya’da bir kent boşaltılıyor
Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü
Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü
Türk-Rus ortak dizileri geliyor
Türk-Rus ortak dizileri geliyor
Fransa cumhurbaşkanını bugün seçiyor
Fransa cumhurbaşkanını bugün seçiyor
CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları