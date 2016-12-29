29.12.2016 13:44:02

Kız ayakkabısı giyen Suriyeli çocuğa devlet sahip çıktı

Anne, baba ve 4 kardeşiyle birlikte Halep'ten kaçarken ayakkabısını düşürüp geldiği Adana'da kız ayakkabısı giymek zorunda kalan 7 yaşındaki çocuğa devlet sahip çıkarak aile boyu ayakkabı ve kıyafet yardımında bulundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Anne, baba ve 4 kardeşiyle birlikte Halep'ten kaçarken ayakkabısını düşürüp geldiği Adana'da kız ayakkabısı giymek zorunda kalan 7 yaşındaki çocuğa devlet sahip çıkarak aile boyu ayakkabı ve kıyafet yardımında bulundu.Suriye'de devam eden iç savaştan kaçarken ayakkabısı düşen ve anne babası ve 4 kardeşiyle yalın ayak yürüyerek Hatay'a oradan da Adana'ya gelen 7 yaşındaki Muhammed El Mahmut'un çamur içindeki çadır önünde kız ayakkabısı giymesi herkesin yüreğini dağladı.Muhammed El Mahmut'un iç burkan görüntülerinin haber yapılmasının ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Aile ve Sosyal Politikalar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlerine talimat verdi. Talimat üzerine harekete geçen iki kurum çocuğun kaldığı çadıra giderek anne Safiye Hüseyin Azavi ve en küçüğü 1 yaşında en büyüğü 11 yaşındaki 5 çocuğunu alarak baştan aşağı giydirdi. Kıyafet ve ayakkabı yardımı alan çocuklar çok mutlu oldu. Yetkililer aileye sıcak bir de yemek ısmarlayarak geçici kalacakları bir de yer ayarladı."Bugün benim bayramım"Dün ayakkabısı olmadığı için teyzesinin kızının ayakkabısını giyen Muhammed El Mahmut ise yeni ayakkabılarını giyerek çok mutlu olduğunu belirtti. Mahmut, ayakkabısı olmadan önce çok üşüdüğünü ifade ederek, "Dün üşüyordum çok hüzünlüydüm bugün bana devlet sahip çıktı ayakkabı aldı kıyafet aldı çok mutluyum. Bugün benim bayramım" dedi.Anne Safiye Hüseyin Azavi ise kendilerinin devletten yardım istemediğini ancak buna rağmen kendilerine yardım yapıldığını vurgulayarak, "Dün çocuklarım çok üşüyordu bugün devlet sayesinde üşümüyorlar. Bunun için çok mutluyum. Burası Suriye'den çok iyi orada savaş var burada yok. Türkiye'de sanki kendi ülkemizde gibiyiz. Bize yardım edenlere çok teşekkür ediyorum. Sanki bugün bizim bayramımız gibi" diye konuştu.