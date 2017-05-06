07.05.2017 03:54:31

Kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar eden gencin organları, 8 kişiye can olacak

Bursa'da kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar eden gencin organları vasiyeti üzerine bağışlanarak 8 kişiye nakledildi.

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Bursa'da kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar eden gencin organları vasiyeti üzerine bağışlanarak 8 kişiye nakledildi.Bursa'da, kız arkadaşını öldürdükten sonra kendi başına sıkarak ağır yaralanan liseli gencin beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından ailesi, çocuklarının organlarını bağışladı.Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki Hürriyet Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki H.C kız arkadaşı Nilüfer Acar'ı sınıf içerisinde başından vurarak öldürdükten sonra sonra intihara teşebbüs etti. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin bugün beyin ölümü gerçekleşti. Gencin son konuşmalarında "Pazartesi üç beş çiçek koyarsınız sıraya, sonra unutur gidersiniz. Bana kalsa o çiçekleri de koymayın. Neyim varsa, organım, oyum, buyum, dağıtın. Yaşarken işe yaramadım, bari ölünce bir işe yarayayım" diye yazdığı ortaya çıkmıştı.Tedavi gördüğü Çekirge Devlet Hastanesinde beyin ölümünün gerçekleşen Can'ın ailesi, bugün çocuklarının vasiyeti üzerine tüm organlarını bağışladıklarını açıkladı.Çekirge Devlet Hastanesi Yöneticisi Dr. Kayhan Sonkur, nakle aile ile birlikte karar verildiğini belirterek, "Bugün inşallah 8 kişiye bu organlar nakledilecek. Ekiplerimiz sabaha kadar çalışacak. Ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.Organ Nakli Koordinatörü Op. Dr. Timur Didinen, hastada bir kafa yaralanması olduğunu ve beyin ölümü gerçekleştiğini anlatarak, "Hem kendisinin vasiyeti hem de ailesi, çok yüce bir davranışla bağışladılar. Organlarımız 8 kişiye nakledilecek. Şu anda Antalya'dan bir uçağımız kalktı, Ankara'dan bir uçağımız kalkmak üzere. Hepsi buradaki organları alacak ve gerekli yerlere ulaştıracak." diye konuştu.İlerleyen saatlerde gencin organları için Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan eşleşmeler sonucu alıcılar bulundu. Kalp ve akciğeri Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, böbreklerden teki Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine diğeri İzmir'e, kornealar Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, karaciğer ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde acil koduyla organ bekleyen iki kişiyle beraber toplam 8 hastaya can olacak.Nakil işlemlerinin yapılması için Ankara'dan Sağlık Bakanlığına bağlı bir jet, Antalya'da konferansta bulunan bir doktoru alarak Bursa Yenişehir Havaalanına geldi. Erzurum'a gidecek organlar için ise Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen bir uçak görevlendirildi.H.C., whatsapp grubunda, "Pazartesi üç beş çiçek koyarsınız sıraya, sonra unutur gidersiniz. Bana kalsa o çiçekleri de koymayın. Neyim varsa, organım, oyum, buyum, dağıtın. Yaşarken işe yaramadım, bari ölünce bir işe yarayayım" diye yazmıştı.