13.02.2017 13:54:17

Kıyafetlere ikinci bir şans veriliyor

Turgutlu Belediyesinin Dost Eli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi, Turgutluluların desteği ile büyük bir aile olmaya devam ederken, kıyafetlerine ikinci bir şans vererek yardıma muhtaçlara el uzatan vatandaşlar da hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek uygulamaya tam not verdi.

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Turgutlu Belediyesinin Dost Eli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi, Turgutluluların desteği ile büyük bir aile olmaya devam ederken, kıyafetlerine ikinci bir şans vererek yardıma muhtaçlara el uzatan vatandaşlar da hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek uygulamaya tam not verdi.Sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Turgutlu Belediyesinin Dost Eli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi, halkın desteği ile hizmet vermeyi sürdürüyor. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in vaatlerinden biri olarak hayata geçen, başta giysi ve ayakkabı olmak üzere pek çok malzemenin ücretsiz olarak verildiği Dost Eli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezinde hiç kullanılmamış ya da kullanılabilir ikinci el eşyalar yardıma muhtaçlara ulaşarak yüzleri güldürüyor.İstiklal Mahallesinde yer alan merkeze bizzat giderek ya da bağışta bulunmak istediklerine yönelik belediye Sosyal İşler Müdürlüğü ile iletişime geçen vatandaşlar, evlerine gelen ekiplere teslimde bulundukları hizmetten memnuniyet duyduklarını ifade ederken, bağışçılar arasında yer alan Nevzat Benli, Rukiye Var ve Ümran Kıyıcı da Turgutlu Belediyesi ekiplerine yardıma muhtaç kişilere ulaşması için çeşitli giysi ile ayakkabı yardımında bulundu. Kıyafet ve benzeri eşyalarına ikinci bir şans vererek yardıma muhtaç vatandaşlara ulaşmak isteyenlerin merkeze bizzat gidebileceği veya 0 236 31312727 numaralı telefondan Sosyal İşler Müdürlüğü'ne ulaşabilecekleri bildirildi.