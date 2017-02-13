13.02.2017 16:49:25

Kivi çocuklu annelerin birinci tercihi

Bilecikli annelerin turunçgillerden bile 5 kat fazla vitamin içeren kiviye ilgisi yoğun olurken, pazarcı Mustafa Demirbaş, kivi meyvesini en çok çocuklu annelerin tercih ettiğini söyledi.

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Bilecikli annelerin turunçgillerden bile 5 kat fazla vitamin içeren kiviye ilgisi yoğun olurken, pazarcı Mustafa Demirbaş, kivi meyvesini en çok çocuklu annelerin tercih ettiğini söyledi.Bir adet kivi günlük C vitamini gereksinimi kolaylıkla karşılarken, vitaminlerin yanı sıra fosfor, kalsiyum, demir gibi mineraller ve proteinler içeren kiviyi en çok anneler tercih ediyor. Konu hakkında açıklama yapan kivi satıcısı Mustafa Demirbaş, "Kivinin kanser önleyici özelliği olduğunu söylüyorlar. Değişik ve güzel bir tadı bir tadı var. Genelde kiviyi çocuklu anneler tercih ediyor. Bizlere içinde C vitaminden 5 kat daha fazla vitamin olduğunu dile getiriyorlar. Kivinin kilosu 5 liradan tezgahlarda. Anneler hem çocukların tadını sevmesi hem de faydaları yüzünden kiviyi tercih ediyor. Biz de bu ilgiden tabii ki memnunuz" dedi.