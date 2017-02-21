21.02.2017 17:33:22

KİTSO Başkanı Öndeş, 'İstihdam Seferberliğine Destek ver Ekonomiye Katkıda Bulun'

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, İstihdam Seferberliğine Destek ver ekonomiye katkıda bulun çağrısında bulundu.

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Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, İstihdam Seferberliğine Destek ver ekonomiye katkıda bulun çağrısında bulundu.KİTSO Başkanı Öndeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine, tüm güçleriyle destek vereceklerini belirtti.Öndeş, Suriye'de yaşanan olaylardan dolayı Kilis'in zor günler yaşamasına rağmen sanayicilerin, işadamların imkanlarını zorlayarak istihdam yaratmalarını istedi.KİTSO Başkanı ÖNDEŞ Sanayici ve işadamlarına "İstihdam Seferberliğine Destek Ver Ekonomiye Katkıda Bulun" çağrısında bulundu.