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Kitap Okuma Kampı Samsun'da başladı
23.01.2017 17:25:46

Kitap Okuma Kampı Samsun'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen kış kamplarından biri olan 'Kitap Okuma Kampı' Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda başladı. İlk dönemi 27 Ocak'ta sona erecek olan kampa 17 ilden 150 erkek öğrenci katılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen kış kamplarından biri olan "Kitap Okuma Kampı" Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda başladı. İlk dönemi 27 Ocak'ta sona erecek olan kampa 17 ilden 150 erkek öğrenci katılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Kış Gençlik Kampları, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte başladı. Birbirinden farklı beş temanın belirlendiği kış kamplarından biri olan "Kitap Okuma Kampı" Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda başladı.

Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda başlayan Kitap Okuma Kampı'nın birinci dönemine 17 ilden gelen 150 erkek öğrenci katılıyor. Kampta, kitap okuma ve çeşitli kamp aktivitelerinde bulunacak olan gençler, kamp süresi boyunca ayrıca Samsun'un tarihi ve turistik yerlerini de gezme imkanı bulacaklar. Kız öğrencilerin katılacağı ikinci dönem Kitap Okuma Kampı ise 29 Ocak'ta başlayacak. Taha Ün, Mehmet Güney, Mikail Çolak ve Vural Kaya gibi genç yazarlar, her 2 kamp döneminde öğrencilere eşlik edecek.

Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampında düzenlenecek olan kitap okuma kampında gençler bir kitabı okuyacak ve kampın sonunda kitabın yazarı ile bir araya gelme fırsatı da yakalayacak. Güncel konuların da ele alınıp tartışılacağı kampta ayrıca sportif faaliyetler de gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca gençlerin tatil zamanlarını kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmeleri amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen Kış Gençlik Kampları, 22-27 Ocak ve 29 Ocak-3 Şubat tarihlerinde iki dönem halinde düzenlenecek.

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