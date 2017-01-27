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Kışın tüketilebilecek en doğal ürünlerin başında kuru gıdalar geliyor
27.01.2017 16:27:46

Kışın tüketilebilecek en doğal ürünlerin başında kuru gıdalar geliyor

Yaklaşık 15 yıldır kuru gıda üretip satan Gazanfer Aşık, belediyenin arkasında Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü önünde yağmur kar, soğuk sıcak demeden sergisini açmaya devam ediyor. Kışın tüketilebilecek en doğal ürünlerin başında kuru gıdalar geldiğini söyleyen Aşık bunların pişirilmesine yönelik tavsiyelerde bulundu.

Yaklaşık 15 yıldır kuru gıda üretip satan Gazanfer Aşık, belediyenin arkasında Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü önünde yağmur kar, soğuk sıcak demeden sergisini açmaya devam ediyor. Kışın tüketilebilecek en doğal ürünlerin başında kuru gıdalar geldiğini söyleyen Aşık bunların pişirilmesine yönelik tavsiyelerde bulundu.

Kuru bamya, dolmalık patlıcan, biber gibi tamamen doğal ürünleri sattığını söyleyen Aşık; " Bunlar geçe sene 7.- 8. ayın ürünleridir. Yazın kendi bahçemizden topladığımız doğal ürünlerimizin dolmalık olarak kullanılacak olan biberlerin patlıcanların içini boşaltıyoruz ondan sonra kurumaya bırakıyoruz. Tuzlu su içerisinde 5-6 saat bekledikten sonra ileride kurtlanmasın diye veyahut ağızları büzük olmasın diye tuzlu suda bekletiliyor sonrasında 42-43 derecede güneşli bir ortamda kurutuluyor. Bu işlem yapıldıktan sonra ürünlerimiz tekrar toplanıyor ve kışın bu aylarında Uşaklı hemşehrilerimize taptaze dalından kopmuş gibi satışa sunuyoruz. Bamyalarımızda tam tersini söylüyorum, bamyalar güneşte değil aksine gölgede kurutulan bir üründür. Güneşli ortamda kuruyan bir ürün ne kadar da olsa rengini verir. Bamyaları özellikle gölgede kurutuyoruz, yemyeşil olsun diye. " dedi.

Neden kuru gıda tüketilmeli sorusana doğal olduğu için cevabını veren Aşık bunu şu şekilde açıkladı; "Bugün manavlarda patlıcan, domates, biber hepsini bulmak mümkün, yalnız gelen ürünler hep sera ürünü. Şu anki yaş patlıcan, biberin tadıyla benim sattığım kurutulmuş patlıcan biberin tadı ve kalitesi tartışılır. Neden bu Ağustos Eylül ayının ürünü güneşte kurutulduğu için, bahçe ürünü olduğu için özellikle altını çizerek söylüyorum daha faydalı daha doğal, hiçbir kimyasal renklendirici vs. yoktur, kesinlikle. Sadece güneş, güneş, güneş hepsi bu. Mümkün olduğunca yaz sebzesini kışın kuru olarak tüketsinler vatandaşlarımıza özellikle tavsiye ediyorum. Burada sattıklarımdan bir kısmını ben üretiyorum bir kısmını Denizli Çal'dan getirtiyoruz, Nazilli ve Antep'in dolmalık patlıcan ve acı biberleri de var üç yöreden çalışıyoruz, müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Yazın topladığımız yaş fasulyelerini kurusu dahi var."

Patlıcan ve biber kurusundan dolma yapma konusunda önemli tavsiyelerde bulunan Aşık konuyla ilgili olarak şunları söyledi; " Şimdi ürünlerimizden patlıcan ve biber dizisinde 50'şer tane çıkar bunun yarısını tencereye koyuyoruz özellikle çeşme suyunda haşlamalarını tavsiye ediyorum. Üzerine kızgın kaynar su eklenmemeli. Özellikle dolmalık patlıcan 15 dakika çeşme suyuyla kaynatılmalı. Dolmalık bibere gelince patlıcan'ın kaynatıldığı suya 2-3 dakika sokup çıkartılmalı biber biraz daha yumuşak olduğu için patlıcan'a göre daha nazik haşlanır. Ondan sonra iplerinden çıkartılarak özellikle zeytinyağı kullanarak yaptıkları malzemeyle pirinç veya bulgur kişini tercihine bağlı içini doldururlarsa daha lezzetli olur. İçine kıyma da koyabilirler bazı müşterilerim var harcın içene kuşbaşı et de koyuyorlar ondan sonra dolduruyorlar. Dolmalık biber yada patlıcan'ı doldurup tencereye döşedikten sonra yaklaşık 1-2 bardak su konularak 15-20 dakika daha pişirilerek servise sunulur. "

Kuru gıdaları değişik sektörlere temin ettiğini söyleyen Aşık konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı; "Bugün özel yurtlara, lokantalara özel hastanelere bile sürekli kuru patlıcan ve biber temin ediyoruz. Bir yurtta bu gün 80-100 öğrencimiz var, kız erkek fark etmiyor, hepsine günlük haftalık veriyoruz, menülerinde yer alıyor. Tüm vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum, kışın yenilebilecek en sağlıklı en güzel ürünlerden bazıları bunlar. Bizim Uşak halkımız özellikle biber kurusunu daha çok tüketiyor. Vatandaşlarımıza kuru biberleri ayrıca yağda kızartmalarını da tavsiye ediyorum."

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