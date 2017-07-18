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Kısa vadeli dış borç stoku Mayıs'ta yüzde 6,4 arttı
18.07.2017 10:40:48

Kısa vadeli dış borç stoku Mayıs'ta yüzde 6,4 arttı

Kısa vadeli dış borç stoku, 2017 Mayıs sonu itibarıyla, 2016 yıl sonuna göre yüzde 6,4 oranında artışla 104,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Mayıs ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; kısa vadeli dış borç stoku, 2017 Mayıs sonu itibarıyla, 2016 yıl sonuna göre yüzde 6,4 oranında artışla 104,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,5 oranında artarak 58,2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 13,3 oranında artarak 45,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre yüzde 1,7 oranında azalarak 14,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,9 oranında artarak 14,0 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 0,9 oranında artarak 17,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 1,7 oranında artarak 12,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer sektörler alında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 12,8 oranında artışla 37 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre yüzde 3,3 oranında artarak 16,8 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 7 oranında artarak 87,4 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 2,5 oranında artarak 48,5 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 10,1 oranında artarak 55,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2016 yıl sonunda 171 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 28,1 oranında azalışla 2017 Mayıs sonu itibarıyla 123 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 268 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2017 Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51,5'i dolar, yüzde 30,8'i euro, yüzde 14,9'u TL ve yüzde 2,8'i diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2017 Mayıs sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 166,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 20,6 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 16,5, Merkez Bankasının 0,5, özel sektörün ise yüzde 83 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.


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