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Kısa vadeli dış borç stoku 2016'da azaldı
17.02.2017 10:16:30

Kısa vadeli dış borç stoku 2016'da azaldı

Kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,8 oranında azalışla 98,1 milyar dolar olarak gerçekleşti

Kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,8 oranında azalışla 98,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Aralık ayı kısa vadeli dış borç gelişmelerini açıkladı. Buna göre; 2016 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2015 yıl sonuna göre yüzde 3,8 oranında azalışla 98,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11,1 oranında azalarak 57,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,1 oranında artarak 40,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2015 yıl sonuna göre yüzde 35,2 oranında azalarak 14,7 milyar dolar, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 10,7 oranında azalarak 13,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Banka mevduatı, 2015 yıl sonuna göre 0,8 oranında azalarak 17,3 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2015 yıl sonuna göre yüzde 26,6 oranında artarak 12,2 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 11,3 oranında artışla 32,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2015 yıl sonuna göre yüzde 11,9 oranında artarak 16,3 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 6,3 oranında azalarak 81,7 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 7,8 oranında azalarak 47,4 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 3,7 oranında artarak 50,3 milyar milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2015 yıl sonunda 1,9 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da yüzde 90,1 oranında azalışla 2016 Aralık sonu itibarıyla 184 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 215 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2016 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51,7'si dolar, yüzde 30,6'sı Euro, yüzde 15'i TL ve yüzde 2,7'si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2016 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 159,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,5 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde Kamu Sektörü'nün yüzde 16,2, Merkez Bankası'nın 0,5, Özel Sektör'ün ise yüzde 83,3 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.
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