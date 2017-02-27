27.02.2017 18:52:07

Kırşehir'deki FETÖ/PDY davası

Kırşehir'de, FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski şube müdürü, emniyet amiri ve başkomiserlerin de olduğu 32'si tutuklu 48 polisin yargılanmasına devam edildi- Duruşma sonunda 4 eski polis memurunun tahliyesine karar verildi

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski şube müdürü, emniyet amiri ve başkomiserlerin de olduğu 32'si tutuklu 48 polisin yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 30 tutuklu, 12'si tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Başka cezaevlerinde tutuklu bulunan 2 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmayı takip etti.

Mahkemede 6 tanığın ifadesi alınarak, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla yüzleşmeleri yapıldı. Tanık M.Ö, 17-25 Aralık sürecinden önce toplantılara katıldığını belirterek, duruşma salonunda bulunan ve toplantılara katıldığını hatırladığı kişilerin isimlerini verdi.

Toplantılarda fakir öğrencilere ve Afrika'daki fakirlere yardım adı altında para istendiğini ifade eden M.Ö, ilk başlarda borcu olduğu için para vermediğini, daha sonra ise imkanı ölçüsünde katkıda bulunduğunu belirtti.

Bir sanık avukatının, "Duruşma salonunda bulunanlardan darbe girişimine destek vereni görmüş mü?" şeklindeki sorusuna tanık, o gece sabaha kadar görev yaptığını, sanıklardan darbe girişimine destek vereni görmediğini söyledi.

Başka bir avukatın "Toplantılara çağrılırken ByLock adı verilen gizli yazışma programı kullanılıyor muydu?" şeklindeki sorusuna M.Ö, "Benim toplantılara gittiğim dönemlerde böyle bir program kullanıldığını hatırlamıyorum." yanıtını verdi.

Mahkeme başkanı, ifade veren tanıklardan R.B'ye, mahkeme salonundaki tutuklu ve tutuksuz sanıkları göstererek, "Bunlardan toplantılara katılanları hatırlıyor musun?" diye sordu. Tanık, örgüt toplantılarını organize ettiğini ileri sürdüğü bazı kişileri teşhis ederek isimlerini verdi. R.B, toplantılarda Kur'an-ı Kerim, Sadi Nursi ve Fetullah Gülen'in kitaplarından bölümlerin okunduğunu söyledi.

R.B, katıldığı dönemdeki son toplantılarda siyasi konulara da girildiğini belirterek, o zaman ki yerel seçimlerde hükümetteki partinin dışında başka partilere oy verilmesi konusunda aileler bazında çalışma yapılmasının istediğini bildirdi.

Tanık açıklamalarının ardından söz alan avukatlar, dinlenen tanıkların ifadelerinin hem kendi içinde hem de birbirleriyle çeliştiğini ileri sürerek, bu tanıkların ifadeleriyle sanıklar hakkında hüküm verilemeyeceğini belirtti.

Sanıklardan bazıları da söz alarak, 7 aydır cezaevinde bulunmaları nedeniyle mağdur olduklarını, kaçma şüphelerinin bulunmadığını öne sürerek tahliyelerini talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaasını da alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski polis memurları N.A, E.K, D.Ç ve M.B'nin tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Nisan Çarşamba gününe erteledi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda aralarında şube müdürü, emniyet amiri, başkomiserlerin de bulunduğu 48 polis memuru gözaltına alınmış, bunlardan 39'u tutuklanmış, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Sanıklar hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği, örgüte finans ve destek sağlamak" suçlamalarıyla dava açılmıştı. Geçen duruşmalarda 7 eski polis memuru tahliye edilmişti.



