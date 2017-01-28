28.01.2017 23:15:21

Kırşehir'de asayiş uygulaması

Kırşehir genelinde 180 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında iş yerleri ve metruk binalarda arama yapıldı.

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Kırşehir genelinde 180 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında iş yerleri ve metruk binalarda arama yapıldı.Yapılan arama ve GBT sorgulamalarında O.K. adlı bir kişide 4 adet fişek ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 5 kişinin çevreyi rahatsız etmekten işlem gördüğü asayiş uygulamasında 1 kişiye 6136 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. 605 kişi il genelinde sorgulanırken 36 iş yeri ve 20 metruk binada inceleme yapıldı. Umuma açık alanlar, birahaneler, kahvehaneler, çay ocakları ve Kırşehirlilerin yoğun kullandığı alanlarda incelemeler şok uygulamalarla da devam etti.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte uygulamaya, KOM, TEM, Çocuk Şube, Polis Merkezi, ekipleri de destek verdi.