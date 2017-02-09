09.02.2017 09:48:32

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından muhtarı ve köy halkına Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar, sulama ve genç çiftçi projeleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından muhtarı ve köy halkına Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar, sulama ve genç çiftçi projeleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yapılan toplantıda, ekonomik yatırımlar ve Genç Çiftçi projelerine başvuru şekli ve değerlendirmelerin nasıl yapıldığı anlatıldı. Ekonomik yatırımların her yıl tebliğ edildiği genç çiftçi projelerinin 2017-2018 yıllarında da proje başvurularının kabul edileceği ve projelere başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak, toplantı sonlandırıldı.