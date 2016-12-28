SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Kırmızı kartlar kulübe karşı yapılan bir hareket gibi'
28.12.2016 23:42:20

'Kırmızı kartlar kulübe karşı yapılan bir hareket gibi'

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, karşılaşmada kırmızı kart gören Yasin Öztekin ile Chedjou için, 'Kabul edilemez bir şekilde gördüler

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, karşılaşmada kırmızı kart gören Yasin Öztekin ile Chedjou için, "Kabul edilemez bir şekilde gördüler. Kulübe karşı yapılan bir hareket gibi. Diğer arkadaşlarımız beraberlik için elinden geleni gösterdi. Bu iki kırmızı kart kabul edilemez" dedi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, "Hem aldığımız sonuçtan, oyuncuların oynadığı oyundan dolayı utanç duyuyorum. Görülen kırmızı kartlar ve son maçta böyle bir sonuç olduğu için gerçekten üzgünüm. Kabul edilemez bir şekilde gördüler. Kulübe karşı yapılan bir hareket gibi. Diğer arkadaşlarımız beraberlik için elinden geleni gösterdi. Bu iki kırmızı kart kabul edilemez. O yüzden bu iki kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

"TRANSFER İÇİN YOĞUN ÇALIŞIYORUZ"

Transfer dönemin çok önemli olduğunu söyleyen Riekerink, "Çok yoğun çalışıyoruz. Kendi değerlendirmemizi yapıyoruz. Diğer taraftan finansal fair-play var. Kupa maçlarında oynayan oyunları fark yapamadılar. Benim de çıkardığımız sonuçlar var. Kulübün de çıkardığı sonuçlar olacaktır" ifadelerini kullandı.

"PODOLSKİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Alman futbolcu Lukas Podolski'ye Çin'den teklifi geldiği yönünde haberler hakkında da açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, "Podolski bizim için çok önemli bir futbolcu. Çin de hem kulübe hem de oyuncuya çok ciddi paralar ödüyor. Kulüp konuşulup, karar verecek" dedi.

"AHMET ÇALIK, OPSİYONLARIMIZDAN BİRİ"

Jan Olde Riekerink Gençlerbirliği'nin milli futbolcusu Ahmet Çalık ile ilgilendiklerini söyleyerek, "Sezona 6 stoper ile başladık. Koray, Serdar sakatlık geçirdi. Chedjou Afrika Kupası'na gidecek. Salih, Antalyaspor'a gidecek. Ahmet iyi bir opsiyon. İyi oynuyor, milli takım oyuncusu" diye konuştu.

"CEZA OLACAKTIR"

Hollandalı çalıştırıcı ayrıca karşılaşmada kırmızı kart gören Yasin ve Chedjou'ya ceza verilip verilmeyeceği yönündeki bir soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Bu yapılan davranışa ceza olacaktır. Yapılan iki kırmızı kart kabul edilemez. Hakem kararları doğru. Bu yaptıkları kulüp tarafından da kabul edilemez."

TUZLASPOR CEPHESİ

Tuzlaspor Teknik Direktörü Metin Ersan, Galatasaray'ı mağlup ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bu galibiyet Tuzlaspor tarihinde çok güzel bir galibiyet oldu" dedi.

Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. maçında evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Metin Ersan, "Güzel bir galibiyet aldık. Bu galibiyet Tuzlaspor tarihinde çok güzel bir galibiyet oldu. İlk maçta da iyi futbol oynadık. Ama galibiyeti getirmedik. Bu futbolun üzerine biraz katmamız gerektiğini biliyorduk. Galatasaray, öne çıktığında arkada boşluklar verecekleri biliyorduk. Yapmış olduğumuz oyun planı tuttu. Yediğimiz golde hücumu düşünürken savunmayı unuttuk. Maçın neticesinde kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah gruptan çıkar, yolumuza devam ederiz" diye konuştu.

Öte yandan çok iyi bir kadroya sahip olduğunu belirten Ersan, "Yaş ortalamaları 21, 22. Bunlar inşallah Türk futboluna kazandırılır" şeklinde konuştu.

(Oğuzhan Ort /İHA)
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Genelkurmay Başkanı Akar Malatya'da
Genelkurmay Başkanı Akar Malatya'da
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi.
28.12.2016 23:34:12
15 Temmuz’un ağır faturası İBB’ye çıktı
15 Temmuz’un ağır faturası İBB’ye çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplam 37 araçta çeşitli derecelerde hasar tespit edildi.
28.12.2016 23:17:40
İstanbul`da konut fiyatları düştü!
İstanbul`da konut fiyatları düştü!
TCMB tarafından yayınlanan Konut Fiyat Endeksi`ne göre, İstanbul`da konut fiyatları ekim ayında 2011`den bu yana ilk kez düştü.
28.12.2016 22:39:39
Madrid'de trafiğe çıkan araçlara sınırlama
Madrid'de trafiğe çıkan araçlara sınırlama
İspanya'nın başkenti Madrid'de, hava kirliliğini azaltmak için ilk kez trafikteki araç sirkülasyonuna sınırlama getirildi.
28.12.2016 22:27:38
Manisa'da öğrenci servisi devrildi
Manisa'da öğrenci servisi devrildi
Manisa'nın Selendi ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 öğrenci yaralandı.
28.12.2016 21:38:36
İstanbul'da iki günlük elektrik kesintisi
İstanbul'da iki günlük elektrik kesintisi
Avrupa yakasındaki 7 ilçede, 30 Aralık Cuma ve 31 Aralık Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.
28.12.2016 20:53:01
Podolski'ye müthiş ücret
Podolski'ye müthiş ücret
Çin Ligi ekiplerinden Evergrande'nin Podolski için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.
28.12.2016 19:47:31
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
'ABD'li general: 'TSK bu hattı geçerse destek vermeyiz''
'ABD'li general: 'TSK bu hattı geçerse destek vermeyiz''
İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
'ABD'den haber: Erdoğan'a darbe yapılacak' mesajı
'ABD'den haber: Erdoğan'a darbe yapılacak' mesajı
'Esed görevi devredecek'
'Esed görevi devredecek'
'Davutoğlu'nun gidişi durduk yere değildi'
'Davutoğlu'nun gidişi durduk yere değildi'
Taşgetiren, Hürriyet'in 'Nureddin Yıldız' haberine sert çıktı
Taşgetiren, Hürriyet'in 'Nureddin Yıldız' haberine sert çıktı
'İstişhâd eylemleri artık haram...'
'İstişhâd eylemleri artık haram...'
Şırnak'tan 320 komando Ankara'ya nasıl yola çıktı?
Şırnak'tan 320 komando Ankara'ya nasıl yola çıktı?
Putin’in sır küpü ölü bulundu
Putin’in sır küpü ölü bulundu
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
Eski diplomat Kim'in nükleer planını açıkladı
Eski diplomat Kim'in nükleer planını açıkladı
Taşgetiren, Hürriyet'in 'Nureddin Yıldız' haberine sert çıktı
Taşgetiren, Hürriyet'in 'Nureddin Yıldız' haberine sert çıktı
Dağ çileği ve tatlı narda talep patlaması
Dağ çileği ve tatlı narda talep patlaması
Darbe Komisyonu'nun raporunda 5 saat 45 dakikalık 'karadelik'
Darbe Komisyonu'nun raporunda 5 saat 45 dakikalık 'karadelik'
'Suriye hükümeti ve muhalifler görüşüyor'
'Suriye hükümeti ve muhalifler görüşüyor'
'Erdoğan, ABD konusunda haklı'
'Erdoğan, ABD konusunda haklı'
ABD, PKK'ya askeri yardıma hız verdi
ABD, PKK'ya askeri yardıma hız verdi
Bağdadi hakkında şaşırtan iddia
Bağdadi hakkında şaşırtan iddia

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları