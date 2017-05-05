06.05.2017 09:53:49

Kırmızı ışıkta uzuneşek oyunu

Adana'nın Kozan ilçesinde bir grup genç, şehrin en işlek caddelerinden birinde kırmızı ışıkta duran otomobillerin önünde uzuneşek oynadı. Gençlerin kırmızı ışıkta tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir grup genç, şehrin en işlek caddelerinden birinde kırmızı ışıkta duran otomobillerin önünde uzuneşek oynadı. Gençlerin kırmızı ışıkta tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı Göçyolu İmam Hatip Lisesi Yol Kavşağında yürüyen bir grup genç, kırmızı ışığın yanmasını fırsat bilerek araçların önünde uzuneşek oynamaya başladı. Trafikteki araç sürücüleri ise gençleri görünce bir süre şaşkınlık yaşadı. Yoldan geçen vatandaşların da izlediği gençlerin uzuneşek oyunu araçlara yeşil ışık yanana kadar sürdü.Gençler, yeşil ışık yanması ile birlikte sürücülerin kornaya basması üzerine dağıldı. Gençlerin dağılması ile birlikte trafik normal akışına döndü.