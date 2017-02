10.02.2017 09:58:08

Kırmızı işaretli asansörlere binmeyin

Aydın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce denetimden geçen Nazilli'deki asansörlerin büyük bölümü güvenli bulunmadı.Nazilli'de denetlenen 1610 asansörden 926'sı güvensiz bulunarak yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle kırmızı etiketle işaretlendi. Aydın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tunay Çoban, il genelinde yapılan asansör denetimleri hakkında yaptığı açıklamada, "İl müdürlüğümüz tarafından başlatılan denetimlerde Nazilli'de incelediğimiz asansörlerin yüzde 57'si can güvenliği açısından yüksek risk taşıyor" dedi.Aydın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tunay Çoban İl genelinde yapılan asansör denetimleri hakkında yaptığı açıklamada, "Ürün güvenliği açısından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluğunda bulunan asansörler ile ilgili denetimler il genelinde devam ediyor. 2016 yılı sonuna kadar Nazilli İlçesinde toplam 1610 asansör A tipi muayene kuruluşlarınca periyodik kontrolden geçirildi. Yapılan kontrollerde 926 asansör güvensiz bulunarak bu asansörlere kırmızı etiket iliştirildi. Nazilli'de kırmızı etiketli asansörlerin oranı yüzde 57 ve bu oran çok yüksek. Apartman yöneticileri veya bina sahipleri uyarıda bulunmak istiyorum. Can güvenliği her şeyden önemli. Periyodik kontrollerde kırmızı etiket alan asansörlerin kullanılmaması ve 1 aylık yasal sürede tespit edilen uygunsuzlukların düzeltilmesi gerekiyor. Bunların yapılmasından apartman yöneticileri sorumlu. Aksi yönde hareket edenlere idari yaptırım uyguluyoruz" dedi.Kırmızı etiketli asansörleri kullanmayınVatandaşlara da uyarıda bulunan Tunay Çoban, kırmızı renkli bilgi etiketi bulunan asansörlerin can güvenliği açısından yüksek riskli olduğunu ve bu asansörlerin uygunsuzluklar düzeltilmeden kullanılmamasını istedi. Çoban, "Ürün güvenliği konusunda asansörler dahil, sanayi ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğundadır. Vatandaşlarımız, asansörler başta olmak üzere karşılaştıkları güvensiz sanayi ürünlerine ilişkin 'Alo 130 Ürün Güvenliği Hattı'na veya İl Müdürlüğüne bildirimde bulunabilirler. Can güvenliğiniz için asansör kullanımında dikkatli olun" dedi.