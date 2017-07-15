15.07.2017 18:13:29

Kırkpınar'da kavga çıktı, pehlivan kanlar içinde kaldı

656'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde pehlivanlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. Bir pehlivan çıkan arbedede yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saraiçi Er Meydanın'da pehlivanlar arasında çıkan kavgada bir pehlivan sağ göğsünden ve dudağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çevik kuvvet ekipleri, pehlivanlar arasında çıkan kavgaya müdahale ederken güreşseverler de zaman zaman gerginlik yaşıyor.



Polis Er Meydanında güvenliği arttırdı.