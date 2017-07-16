16.07.2017 10:20:54

Kırkpınar'da final güreşleri başladı

Edirne'de, Olimpiyatlar'dan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan tarihi Kırkpınar'da pehlivanlar, üçüncü günde Er Meydanı'na çıktı.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sabah saat 09.30'da Küçük Orta Küçük Boy, Tozkoparan Boy, Teşvik 2 Boy, Minik 1 ve Minik 2 Boy, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy, Ayak Boy ve Baş Altı ve Başpehlivanlık kategorilerinde üçüncü ve son gününde başladı. Bu kategorilerdeki yüzlerce pehlivan sahada yağlanarak, tarihi Kırkpınar Er Meydanı'nda peşrev çekerek, kıran kırana güreşti.