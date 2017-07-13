13.07.2017 16:01:28

Kırkpınar'a rekor başvuru

656'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için, sürenin sona ermesine yaklaşık 2 saat kala 2016 pehlivan kayıt olarak rekor kırıldı.

Edirne'de 14 Temmuz 2017 Cuma sabahı başlayacak olan 656'ncı tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi, edinilen bilgiye göre pehlivan kayıtlarında saat 14.45 bilgilerine göre 2016 pehlivan kayıt olarak rekor kırıldı. 2016 yılında 655'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki bin 969 pehlivanın getirdiği rekor, 656'ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivan kayıtlarının bitmesine yaklaşık 2 saat kala 2016 kişiyle rekor kırdı.



Güreşilecek kategoriler ise minik 1, minik 2, teşvik, tozkoparan, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş olarak yer alıyor. İlk olarak tartıya çıkarak kiloları ölçülen pehlivanlar, boy ve kilo durumlarına göre güreş yapacakları kategorilerde kayıtlarını yaptırmaya devam ediyor. Saat 17.00'de kayıt işlemleri tamamlanacak.