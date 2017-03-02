02.03.2017 10:41:23

Kırklareli Üniversitesinde 'ByLock' operasyonu

Kırklareli Üniversitesine düzenlenen FETÖ operasyonunda 'ByLock' kullandığı iddia edilen 4 personel gözaltına altına alındı.

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Kırklareli Üniversitesine düzenlenen FETÖ operasyonunda "ByLock" kullandığı iddia edilen 4 personel gözaltına altına alındı.Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünde uzman olarak çalışan M.A. ve üniversitenin çeşitli birimlerinde görevli K.P., S.A. ile İ.S.'nin örgütün şifreli iletişim programı "ByLock"u kullandığı belirlendi. ByLock kullandığı tespit edilen 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan şahısların üniversitedeki çalıştığı bölümlerde de arama yapıldığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.