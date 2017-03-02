02.03.2017 10:41:23
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünde uzman olarak çalışan M.A. ve üniversitenin çeşitli birimlerinde görevli K.P., S.A. ile İ.S.'nin örgütün şifreli iletişim programı "ByLock"u kullandığı belirlendi. ByLock kullandığı tespit edilen 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan şahısların üniversitedeki çalıştığı bölümlerde de arama yapıldığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kırklareli Üniversitesinde 'ByLock' operasyonu
Kırklareli Üniversitesine düzenlenen FETÖ operasyonunda 'ByLock' kullandığı iddia edilen 4 personel gözaltına altına alındı.Kırklareli Üniversitesine düzenlenen FETÖ operasyonunda "ByLock" kullandığı iddia edilen 4 personel gözaltına altına alındı.
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünde uzman olarak çalışan M.A. ve üniversitenin çeşitli birimlerinde görevli K.P., S.A. ile İ.S.'nin örgütün şifreli iletişim programı "ByLock"u kullandığı belirlendi. ByLock kullandığı tespit edilen 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan şahısların üniversitedeki çalıştığı bölümlerde de arama yapıldığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.