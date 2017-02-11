11.02.2017 09:43:20

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Şengörür Atama Belgesini Aldı

Kırklareli Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Bülent Şengörür'e atama belgesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından tevdi edildi.

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Kırklareli Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Bülent Şengörür'e atama belgesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından tevdi edildi.YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, yeni atanan rektörlere başarılar diledi.Toplantının ardından rektörler, YÖK Başkanı Saraç ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'nün başkanlığında YÖK Konferans Salonunda yapılan toplantıya katıldılar.Toplantıda Ülkenin bilim, sanayi ve teknolojik gelişmelerine yönelik eğitim odaklı strateji ve politikaları, üniversitelerin bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma gibi konular ele alındı.