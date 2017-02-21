21.02.2017 11:15:08

Kırklareli Üniversitesi'nde '7. Kariyer Günleri'

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi, turizm sektörünün önde gelen işletmeleri ile öğrencileri buluşturmak amacıyla düzenlediği '7. Kariyer Günleri' etkinliği başladı.

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Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi, turizm sektörünün önde gelen işletmeleri ile öğrencileri buluşturmak amacıyla düzenlediği "7. Kariyer Günleri" etkinliği başladı.Üç gün boyunca devam edecek kariyer günlerinde düzenlenecek organizasyonlar sayesinde öğrenciler çok sayıda turizm işletmesine öz geçmiş doldurarak ve işletmelerin insan kaynakları yöneticileri, departman müdürleri ve genel müdürleri ile mülakatlar gerçekleştirerek ayrı bir deneyim elde edecekler. Ayrıca sektörün önde gelen temsilcileri başarı serüvenlerini öğrencilerle paylaşacak.Programa katılan temsilciler arasında 4-5 yıldıza sahip otel işletmeleri, konaklama alanında özel sınıflamaya sahip butik oteller, A sınıfı seyahat acenteleri ve tur operatörlerin yer aldığı belirtildi.