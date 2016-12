29.12.2016 13:53:37

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 11 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu sattığı tespit edilen 9 şahıs yakalandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 11 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu sattığı tespit edilen 9 şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kırklareli'nin Babaeski ilçesi köylerinde uyuşturucu madde imal ettiği ve sattığı değerlendirilen şüphelilere yönelik Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Babaeski'de 8, Büyükmandıra Beldesi ve Katranca Köyünde 3 olmak üzere toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Ö.T., A.T., V.D., H.E., Ö.T., A.T, H.T., M.T., E.A. isminde 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan 9 şüphelinden 6'sı gözaltına alınırken 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.Operasyonda 74 adet uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar, 0.5 gram sentetik cannabinoid, uyuşturucu kullanmak için pet şişeden yapılmış kova, 17 adet kaçak içki, 1 adet 9mm ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet 9 mm tabanca mermisi, 39 adet av tüfeği fişeği, 3 adet saldırma diye tabir edilen bıçak ele geçirildi.(Kaner Akaner/İHA)