27.01.2017 13:11:15

Kırklareli'nde süs havuzları buz tuttu

Kırklareli'nde hava sıcaklığının eksi 8 dereceye düşmesi ile birlikte kent merkezindeki süs havuzları buz tuttu.

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Kırklareli'nde hava sıcaklığının eksi 8 dereceye düşmesi ile birlikte kent merkezindeki süs havuzları buz tuttu.Balkanlardan gelen soğuk hava Kırklareli'nde de hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece sıfır derecelere düştüğü Kırklareli'nde süs havuzları buz tuttu. Karlı havanın yerini dondurucu soğuk havaya bırakması sokak hayvanlarına da zorluk yaşatıyor. Bazı vatandaşlar soğukta kalan kuşları yem atarak besledi.