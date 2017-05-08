08.05.2017 17:22:22

Kırklareli'nde kaçak kazı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Demirköy'e bağlı Balaban köyünde beş adet kaçak kazı alanı tespit etti.

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Demirköy'e bağlı Balaban köyünde beş adet kaçak kazı alanı tespit etti.Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Demirköy Balaban köyü İstihkam Tepe bölgesinde şahıs arazisinde kaçak kazı yapıldığına ilişkin alınan duyum üzerine olay yerine gidildi. Olay yerinde yapılan araştırmada 5 adet kazı alanın olduğu tespit edildi.İzinsiz kazı araştırması yaptığı tespit edilen A.B., S.D.,İ.K. ve E.Ö. isimli şüpheli şahıs yakalandı.Olay yerinde 7 adet hilti ucu, 1 adet balyoz ve 5 adet kürek ele geçirildi.Adli makamlardan alınan arama kararına istianeden arazi sahibi olan İ.A.'nın evinde yapılan aramada 1 adet dedaktör ve 1 de hilti ele geçirildi.Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüpheli 4 şahıs gözaltına alındı. Diğer şüpheli arazi sahibi yapılan bütün aramalara rağmen yakalanamamış olup şahsın yakalama çalışmaları sürüyor