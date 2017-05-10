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Kırklareli'nde darbe girişimi davası
10.05.2017 18:59:20

Kırklareli'nde darbe girişimi davası

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 15 tutuklu eski askeri personelin yargılandığı davanın üçüncü günkü oturumu sona erdi

Kırklareli'nde, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, İstanbul'daki darbe girişimine destek vermek amacıyla 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 15 tutuklu eski askeri personelin yargılandığı davanın üçüncü günkü oturumu sona erdi.

TSK'dan ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında olduğu 15 tutuklu sanık Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunduruldu.

Duruşmada, eski kurmay başkanı Murat Erdoğan'ın savunması alındı.

Erdoğan, savunmasında, hiçbir terör örgütü ile bağının bulunmadığını iddia etti.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Erdoğan, darbe girişimini televizyondaki haberlerden öğrendiğini ileri sürdü.

Darbe girişiminin yaşandığı gece kendisini eski tuğgeneral Koçak'ın göreve çağırdığını anlatan Erdoğan, tugay nöbetçi amirinden 4 adet sözde sıkı yönetim emri geldiğini öğrendiğini belirtti.

Sıkı yönetim emrini bir süre incelemesinin ardından yasal olmadığını düşündüğünü ifade eden Erdoğan, harekat yıldırım koduyla geldiğini bildirdiği emre karşılık hiçbir işlem yapmadığını öne sürdü.

Emri zarf içerisine koyarak Koçak'a teslim ettiğini bildiren Erdoğan, 'Sıkı yönetim emrini tugay komutanı tugaya gelir gelmez verdim. Makamına geçerek kriptolu telefondan kolordu komutanıyla görüşmeye çalıştı. Daha sonra birlik komutanlarıyla makamında toplantı yaptı. Bir yandan da sıkı yönetim emrini inceledi. Emrin kanunsuz 'Kanunsuz saçma bir emir uygulamayın' diye söyledi. O akşam ben hiç kimseye kanunsuz bir emir vermedim.' diye savunma yaptı.

Duruşmanın üçüncü gününde 12 sanığın savunmaları tamamlandı.

Sanıklar geniş güvenlik önemleri altında duruşma salonundan çıkarılarak ring aracına bindirildi.

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