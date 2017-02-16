16.02.2017 10:56:51

Kırklareli'nde ByLock operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

FETÖ'ye yönelik Kırklareli merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen 16 kişiyi tespit etti.

Kırklareli, Sakarya, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kocaeli ve Denizli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında kamu görevinden ihraç edilen emniyet personeli ile üniversite öğrencisinin de bulunduğu D.C, M.A, E.Y, A.B, H.T, A.F, A.C, S.Ç. C.C, M.Ş. ile A.A. yakalandı.

Şüpheliler, Kırklareli Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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