13.02.2017 23:17:24

Kırklareli'de uyuşturucu taciri yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz KOM Grup Amirliği ekipleri, Lüleburgaz ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde ikamet eden C.D. isimli şahsın şehirler arası yolcu otobüsleri ile İstanbul'a giderek uyuşturucu madde temin ettiği ve bunların satışını yaptığı bilgisi üzerine şahsı takibe aldı. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının yapılan üst aramasında 152 extacy hap ile daralı ağırlığı 5.28 gram olan esrar maddesi ele geçirildi. Zanlının evinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi, çok sayıda şeffaf kilitli poşet, 143.88 gram Hint keneviri tohumu, 10.58 gram esrar maddesi ve 21 adet extacy hap ele geçirildi.Olayla ilgili tahkikat sürüyor.