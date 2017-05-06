07.05.2017 11:12:17

Kırklareli'de dolandırıcılık operasyonu

Lüleburgaz'da insanların dini inançlarını kötüye kullanarak büyü yapma ve bozma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı- Şüphelinin çantasından 40 bin 725 lira ve 27 ziynet eşyası çıktı

Lüleburgaz ilçesinde büyü yapma ve bozma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinin Evrensekiz beldesinde polis ekipleri, G.A. adlı vatandaşın, dini inançları kötüye kullanarak insanları dolandırdığı bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, mağdur iki kişiden "büyü bozma" bahanesiyle para aldığı sırada G.A.'yı evinde suç üstü yakaladı.

Ekipler G.A'yı gözaltına alırken evinde aramalar yapıldı. G.A'nın çantasından 40 bin 725 lira, 27 ziynet eşyası, evinin değişik bölmelerinden ise görüştüğü kişilerin isimlerinin yazıldığı not defterleri, Arapça ve Türkçe yazılı kağıtlar ile bir muska çıktı.