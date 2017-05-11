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Kırklareli'de darbe girişimi davası
11.05.2017 19:38:42

Kırklareli'de darbe girişimi davası

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 15 tutuklu eski askeri personelin yargılandığı davanın dördüncü günkü oturumu sona erdi- Duruşmada, 15 sanığın savunmaları ile 3 tanığın ifadeleri tamamlandı

Kırklareli'de, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, İstanbul'daki darbe girişimine destek vermek amacıyla 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 15 tutuklu eski askeri personelin yargılandığı davanın dördüncü günkü oturumu sona erdi.

TSK'dan ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, ceza infaz kurumu ring araçlarıyla yoğun güvenlik önlemleri altında salona getirildi.

Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonu çevresinde İl Emniyet Müdürlüğünce, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sanık yakınları, salon girişinde oluşturulan polis kontrol noktasından geçirilerek içeri alındı.

Duruşmada 15 sanığın ve avukatlarının savunmaları ile 3 tanığın ifadeleri tamamlandı.

Kurmay albay Osman Nuri Yıldırım, savunmasında, FETÖ terör örgütü ile hiçbir bağının olmadığını ileri sürdü.

Oğlunun 2014 yılında FETÖ ile bağlantılı bir dershaneye gittiğini kabul eden Yıldırım, o dönemde o dershanenin FETÖ ile iltisaklı olduğunu bilmediğini iddia etti.

Tek amacının oğlunun kaliteli bir eğitim almasını sağlamak olduğunu savunan Yıldırım, oğlunun eğitim görmesi sebebiyle dershaneye ücret ödediğini, hiçbir şekilde himmet vermediğini öne sürdü.

Kırklareli'de kimseyi tanımadığını ifade ederek dershaneleri kısa süreli araştırma sonucunda herkesin bu dershaneyi önermesiyle oğlunu kaydettirdiğini savunan Yıldırım, 'Etrafımıza sorduk soruşturduk. Gerek halktan gerekse kızımı kayıt yaptırdığım devlet okulu personelinden en iyi dershanenin bunlar olduğunu öğrendik. Ben de terör örgütü ile bağlantısını bilmediğimden dershaneye oğlumun ve kendimin isimlerimizle kayıt yaptırdım. Kendi kredi kartımla ödeme yaptım. Amacım onlara destek olmak değildi. Darbe girişiminden sonra ne olduğunu öğrendim. Ödediğim ücret himmet olsaydı ya da örgütle ilişkilerini bilmeme rağmen kayıt yaptırsaydım sahte bir isimle kayıt yaptırarak ya da hiç kayıtsız olarak göndermez miydim?' sözlerini kendini savundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yıldırım, 10 gün önce görevinden ihraç edildiğini belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmanın dördüncü gününde 15 sanığın ve avukatlarının savunmaları ile 3 tanığın ifadeleri tamamlandı.

Sanıklar, geniş güvenlik önemleri altında duruşma salonundan çıkarılarak ring araçlarıyla cezaevine götürüldü.


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