18.07.2017 14:18:20

Kırklareli'de 264 litre kaçak şarap ele geçirildi

Kırklareli'nin Üsküb beldesinde tütün mamulleri ve alkollü içki satışı yapan bir işletmede 264 litre kaçak şarap ile bin 360 adet tütünle doldurulup sigara haline getirilmiş makaron ele geçirilirken, işletme sahibine ise 19 bin 537 TL para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü, Merkez İlçe Jandarma ve Vergi Dairesi Müdürlüğü ekiplerince, Üsküp ilçesinde faaliyet gösteren G.Y. isimli şahsın işlettiği tütün, tütün mamulleri ve alkollü içki satışının yapıldığı işyerine denetim yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde, 264 litre kaçak şarap, bin 360 adet tütünle doldurulup sigara haline getirilmiş makaron ile 3 bin 516 gram kıyılmış açık tütün ele geçirildi.



Cumhuriyet savcılığının talimatıyla ele geçirilen kaçak içki, tütün ve makaronlara el konuldu. İşletme sahibine ise, kıyılmış tütünden 369 TL, kaçak sigara mamullerinden 952 TL ve kaçak içkiden 18 bin 216 TL olmak üzere toplam 19 bin 537 TL idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan işyeri sahibi ise, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.