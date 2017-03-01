01.03.2017 19:29:57

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama:

'Darbe girişimi ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Kırklareli 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemelerine 32 ayrı dosyadan kamu davası açılmıştır. Bu dosyalarda toplam sanık sayısı 252'dir. Bunların 121'i tutuklu, 131'i ise tutuksuz olarak yargılanmaktadır'

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Kırklareli 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemelerine 32 ayrı dosyadan kamu davası açıldığını, bu dosyalarda toplam sanık sayısının 252 olduğunu, bunların 121'inin tutuklu yargılandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca son 1 hafta içerisinde, aralarında doktor, iş adamı, polis ve öğretim görevlisinin de bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, yakalanan 10 şüphelinin sevk edildikleri Kırklareli Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği tarafından tutuklandığı belirtildi. Doktor, araştırma görevlisi ve yüzbaşının da aralarında bulunduğu 11 kişinin yakalanmasına çalışıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılamasına başlanılan Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli 38'i tutuklu 81 sanık ile ilgili olarak bugün itibariyle duruşmanın 7. oturumu yapılmış olup, 8. oturum 3 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecektir. Yine; Cumhuriyet Başsavcılığımızca 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli ile ilgili olarak, aralarında eski tugay komutanı B.K'nın da bulunduğu 16 tutuklu hakkında Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na kamu davası açılmış, aynı dosya ile ilgili olarak 53 askeri personel hakkında da ek takipsizlik kararı verilmiştir. Soruşturma ve yargılamalar hukuka uygun, adil, hızlı ve şeffaf bir şekilde devam etmektedir."