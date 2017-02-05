05.02.2017 15:58:06

Kırkağaç'ta menfezler yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç'ın Halkaavlu, Sakarlı, ve Gökçukur Mahallelerinin yolu üzerinde yer alan menfezler yenileriyle değiştirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç'ın Halkaavlu, Sakarlı, ve Gökçukur Mahallelerinin yolu üzerinde yer alan menfezler yenileriyle değiştirildi.Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde eskiyen menfezleri yenileriyle değiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü tarafından Kırkağaç'ın Halkaavlu, Sakarlı ve Gökçukur Mahalle yolunda eskiyen menfezler yenileriyle değiştirildi. Çalışmayı Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman yerinde inceledi.Yapılan çalışmayla ilgili bilgiler veren Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, "İlçemiz genelinde asfalt çalışmalarının yanı sıra eskiyen menfezleri de yenileriyle değiştiriyoruz. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü tarafından Halkaavlu, Sakarlı ve Gökçukur Mahallelerinin yolunda yer alan menfezleri değiştirdik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde Kırkağaç gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.