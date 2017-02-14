14.02.2017 15:30:28

Kırkağaç'ın hafriyatı kontrol altında

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Kırkağaç ilçesinde kayıt dışı ve kaçak hafriyat atıkların taşınmasının önüne geçebilmek amacıyla düzenli hafriyat alanı faaliyete geçti.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Kırkağaç ilçesinde kayıt dışı ve kaçak hafriyat atıkların taşınmasının önüne geçebilmek amacıyla düzenli hafriyat alanı faaliyete geçti.Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafriyat alanlarıyla ilgili il genelinde çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Kırkağaç merkezde hafriyat alanı faaliyete geçti. Tamamlanan alanı Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman da yerinde inceledi. Kayıt dışı ve kaçak hafriyatın önüne geçmek için il genelinde çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ertuğrul Yıldırım, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde il genelinde hafriyat alanlarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kayıt dışı ve kaçak hafriyat atıkların taşınmasının önüne geçebilmek amacıyla hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını Kırkağaç merkezde yer alan bu noktada toplayacağımız alanı faaliyete geçirdik. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.