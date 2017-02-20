20.02.2017 14:07:26

Kırkağaç'ın altyapısı yenilendi

Manisa genelindeki eski hatları yenileyerek Manisa'yı daha sağlıklı bir altyapı ağına kavuşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kırkağaç merkezde yürüttüğü çalışmalarını tamamladı.

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Manisa genelindeki eski hatları yenileyerek Manisa'yı daha sağlıklı bir altyapı ağına kavuşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kırkağaç merkezde yürüttüğü çalışmalarını tamamladı.MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede sürdürdüğü altyapı çalışmalarıyla daha yaşanabilir bir Manisa inşa ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Kırkağaç ilçe merkezinde yer alan Şair Eşref Mahallesinin eskiyen içme suyu ve kanalizasyon hatlarında yenileme çalışması gerçekleştirdi. MASKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 70. Sokak'ın altyapı sistemi yepyeni bir hal aldı. Ekipler mahallede içme suyu ve kanalizasyon şebekesi olmak üzere toplamda 870 metrelik hat yenileme işlemi yaparak, eski hatlardan kaynaklı olarak yaşanan sorunları ortadan kaldırdı. Mahallede yürütülen çalışmaları yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün önderliğinde ilçeye birçok hizmetin geldiğini söyleyerek, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün ilçeye kazandırdığı hizmetlerin hayırlı olmasını söyledi.MASKİ'nin eskiyen içme suyu ve kanalizasyon altyapısını yenilemesinden duydukları memnuniyeti ifade eden Şair Eşref Paşa Mahallesi sakinleri ise hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.