26.02.2017 15:45:32

Kırım Türklerinden Kırım'ın işgali protestosu

Kırım'ın işgal edilmesinin 3. yılı dolayısıyla Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Kırım'ın işgal edilmesinin 3. yılı dolayısıyla Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı.

Beyoğlu Odakule önünde bir araya gelen ve çeşitli dövizler taşıyan grup, sloganlar eşliğinde Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunan grup, İstiklal Marşı ile Kırım Marşını okudu, dua etti.

Grup adına açıklama yapan Elif Bağış, Rusya Federasyonu'nun Kırım'ı uluslararası anlaşma ve kuralları hiçe sayarak işgal ettiğini söyledi.

3 yıldır Kırım'da işgalin sürdüğünü belirten Bağış, 'Kırım, Kırım Türklerinin ebedi vatanıdır. İşgal'in başladığı ilk günden itibaren dünyanın her yerinde olan Kırım Tatarları, işgale karşı olduklarını ve mücadelelerini sürdüreceklerini belirtmişlerdir.' dedi.

Bağış, yaşanan süre zarfında işgali meşrulaştırmak için her türlü yolun denendiğini ifade etti.

Grup, açıklamanın ardından konsolosluk binasının duvarına siyah çelenk bıraktı.